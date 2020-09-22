Ibrahimvoic coştu, Milan kazandı (ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 yendi.
Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, ev sahibi takım, İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in 35. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Milan, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.
Ev sahibi ekip, 50. dakikada VAR kararıyla penaltı kazanırken, 51. dakikada penaltı atışını kullanan Ibrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, skoru 2-0'a getirdi.
Çalhanoğlu 71 dakika oynadı
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Bolgona 10 kişi kaldı
Konuk ekipte Mitchell Dijks, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Maçta başka gol olmayınca Milan, Bologna'yı 2-0 yendi ve yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Bologna ise sezonu mağlubiyetle açtı.
Milan-Bolgona maç özeti;
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