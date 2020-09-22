SERİE A

Milan Bologna maç özeti ve gollerini izle

Ibrahimvoic coştu, Milan kazandı (ÖZET)

Serie A'nın ilk haftasında sahasında Bologna'yı konuk eden Milan, 38 yaşındaki yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 71 dakika sahada kaldığı Milan-Bolgona maç özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Zlatan Ibrahimovic gollerine bıraktığı yerden devam ediyor.

Zlatan Ibrahimovic gollerine bıraktığı yerden devam ediyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, ev sahibi takım, İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in 35. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Milan, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, 50. dakikada VAR kararıyla penaltı kazanırken, 51. dakikada penaltı atışını kullanan Ibrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, skoru 2-0'a getirdi.

Çalhanoğlu 71 dakika oynadı

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu, pandemi sonrası Milan'ın en dikkati çeken isimlerinin başında geliyor.
Hakan Çalhanoğlu, pandemi sonrası Milan'ın en dikkati çeken isimlerinin başında geliyor.
AA

Bolgona 10 kişi kaldı

Konuk ekipte Mitchell Dijks, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Milan, Bologna'yı 2-0 yendi ve yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Bologna ise sezonu mağlubiyetle açtı.

Milan-Bolgona maç özeti;



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