Milli tekvandocu Emine Göğebakan dünya şampiyonu oldu

14:3527/10/2025, Pazartesi
AA
Emine Göğebakan Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.
Emine Göğebakan Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Emine Göğebakan, kadınlar 46 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Emine, ilk turu maç yapmadan geçti. Emine, sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.


Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı.


