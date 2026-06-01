Milli yıldız hastaneye kaldırıldı: Dünya Kupası öncesi korkutan sakatlık

Hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk eden A Milli Takım'da yıldız isim Eren Elmalı kafasına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi. Milli oyuncunun sağlık durumuna dair TFF'den açıklama geldi.
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası öncesi ilk maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılarda sol bek oyuncusu Eren Elmalı, ikili mücadele aldığı kafa darbe sonrası mücadeleye devam edemedi.
Bir süre kendini deneyen Elmalı, 27. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) milli oyuncunun son durumuna dair açıklama yaptı.
Federasyon, Eren Elmalı'nın tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü duyurdu.