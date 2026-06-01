Montella'dan ayrılık iddialarına sert yanıt

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi ilk maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Montella'nın sözleri şu şekilde;

'Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz'

"Çok memnunum oyundan ve skordan. Ciddi bir şekilde sahaya çıktık, duruşumuzu sergiledik. Daha az oynayan oyuncuları gördük. Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz."

'Milletimizi mutlu etmek istiyoruz'

"Türk halkına mesajım; enerjimiz tavan. Biz, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Milletimizi mutlu etmek istiyoruz, yüreğimizle sahada olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

'%100'e yakın bir duruma getirmeye çalışacağız'

"İki haftaya yakın zamanımız var. Kondisyonunu bulması gereken oyuncular var. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler... Arda için da çok önemli yarım saat gördük. Ferdi Kadıoğlu da ufak sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık. İlk maça %100 olmasa bile %100'e yakın bir duruma getirmeye çalışacağız."

'Onlar için ayrı mutluyum'

"Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarından memnunum. Zaten bu performansı verebileceklerini biliyorduk. Milli Takım'a entegre oluyorlar, onlar için ayrı mutluyum."

'Can Uzun ve Deniz Gül'e inanıyorum!'

"Bugünü değil, geleceği de planlıyorum. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken de çağırdım ve oynattım. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de buradaydı. O yüzden gençleri de buraya dahil etmemiz çok değerli. Can Uzun ve Deniz Gül'e inanıyorum! İnanmıyor olsaydım, burada olmazdım!"

'Yorum bile yapmak istemiyorum'

"Açıkçası kendim de söyledim, yorum bile yapmak istemiyorum! Bütün enerjim ve sevgim, Milli Takım için... Menajerime de 'Birisi ararsa, bana getirme' dedim. Bütün odak noktam burası."








