Spor Mostafa Mohamedin çantasını çalan hırsız yakalandı
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Mostafa Mohamed'in çantasını çalan hırsız yakalandı

Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed'in çantasını yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Mostafa Mohamedin çantasını çalan hırsız yakalandı
Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 11 Mart tarihinde Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Alışverişe giden Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile banka oturdu. İçerisinde pasaportu ve cüzdanı bulunan çantasını yanına koyan futbolcu, kalktığında çantasını aynı yerde bulamayınca hırsızlığa uğradığını anlayarak polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A. (31) olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kameralara yansıdı

Mohamed'in çantasının çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüpheli ilk olarak AVM'ye giriş yaptı. Sonrasında Mohamed ve arkadaşının bulunduğu banka oturan şüpheli, ikilinin sırtlarının dönük olmasını fırsat bilerek yanında bulunan alışveriş poşetine futbolcunun çantasını koyarak olay yerinden uzaklaştı. Hemen ardından çantayı alışveriş poşetinden çıkarıp kendi sırt çantasına koyması, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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