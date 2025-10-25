Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Napoli - Inter maçında görülmemiş sakatlık: Penaltı golü sonrası adalesi attı | VİDEO

Napoli - Inter maçında görülmemiş sakatlık: Penaltı golü sonrası adalesi attı | VİDEO

20:0725/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kevin De Bruyne'nin sakatlık sonrası yaşadığı üzüntü.
Kevin De Bruyne'nin sakatlık sonrası yaşadığı üzüntü.

Napoli forması giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, İtalya Serie A 8. haftasında oynanan Inter maçında attığı penaltı golü sonrası sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İtalya Serie A 8. hafta karşılaşmasında Napoli sahasında Inter ile karşı karşıya geldi.


Diego Maradona Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.


33'üncü dakikada Napoli'nin kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Kevin De Bruyne attığı golün ardından sakatlandı.


Belçikalı yıldız orta saha kaleye gönderdiği şutun ardından arka adalesini tuttu. Gol sevincini yaşayamayan De Bruyne gözyaşları içerisinde oyundan çıkmak zorunda kaldı.


İşte Kevin De Bruyne'nin attığı gol ve sonrasında yaşadığı sakatlık;






#Napoli
#Inter
#İtalya Serie A
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?