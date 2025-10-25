Napoli - Inter maçında görülmemiş sakatlık: Penaltı golü sonrası adalesi attı | VİDEO

Napoli forması giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, İtalya Serie A 8. haftasında oynanan Inter maçında attığı penaltı golü sonrası sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İtalya Serie A 8. hafta karşılaşmasında Napoli sahasında Inter ile karşı karşıya geldi.
Diego Maradona Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.
33'üncü dakikada Napoli'nin kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Kevin De Bruyne attığı golün ardından sakatlandı.
Belçikalı yıldız orta saha kaleye gönderdiği şutun ardından arka adalesini tuttu. Gol sevincini yaşayamayan De Bruyne gözyaşları içerisinde oyundan çıkmak zorunda kaldı.