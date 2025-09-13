Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan kritik Osimhen açıklaması: Frankfurt maçında oynayacak mı?

Okan Buruk'tan kritik Osimhen açıklaması: Frankfurt maçında oynayacak mı?

19:4613/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Zor bir stadyumda önemli galibiyet aldıklarını belirten Buruk, sakatlanan Victor Osimhen'in son durumunu da açıkladı.

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.


5'te 5 yaparak yoluna devam sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.


Okan Buruk'un açıklamaları şöyle;
'Çok zor bir stadyum'

"Zor bir maçtı, maçtan önce de söyledim. Hem gündüz maçı hem de Olimpiyat Stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum. Seyretmek için çok kötü. Çok zor bir stadyum, burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler."


'Yolumuza devam edeceğiz'

"Maçın geneline bakınca, top daha çok bizdeydi ama belki az ürettik. İlk yarıda az ürettik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası, Ahmed'in Icardi ile ikili oyunu golü getirdi. Devamında pozisyonlar bulduk. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz. Gol yemeden devam etmek de bizim için önemli."


'Ağrıları var'

"Osimhen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur. Oynayacak diye düşünüyoruz. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz."


'Süre aldıkça daha iyiye gidiyor'

"Icardi'yi daha kısa tutmayı planlıyordum. Yüzde yüz hazır değil ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutmak istiyordum ama gole ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzattım. Aynı şekilde İlkay'ı da tuttum. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynamadığı için biraz daha takımın gerisinde."





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Eyüpspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?