Okan Buruk'tan kritik Osimhen açıklaması: Frankfurt maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.





5'te 5 yaparak yoluna devam sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.





Okan Buruk'un açıklamaları şöyle;

'Çok zor bir stadyum'

"Zor bir maçtı, maçtan önce de söyledim. Hem gündüz maçı hem de Olimpiyat Stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum. Seyretmek için çok kötü. Çok zor bir stadyum, burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler."





'Yolumuza devam edeceğiz'

"Maçın geneline bakınca, top daha çok bizdeydi ama belki az ürettik. İlk yarıda az ürettik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası, Ahmed'in Icardi ile ikili oyunu golü getirdi. Devamında pozisyonlar bulduk. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz. Gol yemeden devam etmek de bizim için önemli."





'Ağrıları var'

"Osimhen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur. Oynayacak diye düşünüyoruz. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz."





'Süre aldıkça daha iyiye gidiyor'

"Icardi'yi daha kısa tutmayı planlıyordum. Yüzde yüz hazır değil ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutmak istiyordum ama gole ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzattım. Aynı şekilde İlkay'ı da tuttum. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynamadığı için biraz daha takımın gerisinde."















