Rıdvan Dilmen'den Kuntz'a Salih Uçan mesajı

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Wout Weghorts, Kevin Nkoudou, Muleka ve Rosier'den gelirken, Salih Uçan da performansıyla farklı galibiyetin mimarı oldu.
TV8,5 ekranlarında mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, Salih'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti ve 28 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım'a çağrılması gerektiğini söyledi.
Dilmen'in Salih Uçan'la ilgili açıklamaları şöyle:
"Kuntz kadroya almazsa ayıp olur"
- "Sahanın en iyisi Salih Uçan. Salih oğlum; neredesin Buca'dan beri. Salih oyun zekası olan bir oyuncu sorunu hocayla değil kendisiyle. Bu yaz nasıl hazırlandıysa fizik gücüyle iyi bir futbolcu olduğunu gösterdi. Stefan Kuntz Salih'i milli takıma almazsa ayıp olur."
"Yeteneği Gedson'un önünde"
- "Kalite ve yetenek olarak Salih Uçan Gedson'un önünde ama tempo olarak da Gedson Salih'in önünde."
💨🦅 @salihucan48 pic.twitter.com/fsSWDhqehu
💨🦅 @salihucan48 pic.twitter.com/fsSWDhqehu— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2022