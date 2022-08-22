Spor Rıdvan Dilmenden Kuntza Salih Uçan mesajı
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Rıdvan Dilmen'den Kuntz'a Salih Uçan mesajı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ın A Milli Takım'dan davet alması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Rıdvan Dilmen Salih Uçan için ne dedi?
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Wout Weghorts, Kevin Nkoudou, Muleka ve Rosier'den gelirken, Salih Uçan da performansıyla farklı galibiyetin mimarı oldu.

TV8,5 ekranlarında mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, Salih'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti ve 28 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım'a çağrılması gerektiğini söyledi.

Salih Uçan: “Benim için kalır gözüyle bakılmıyordu”
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Salih Uçan: “Benim için kalır gözüyle bakılmıyordu”

Dilmen'in Salih Uçan'la ilgili açıklamaları şöyle:

"Kuntz kadroya almazsa ayıp olur"

  • "Sahanın en iyisi Salih Uçan. Salih oğlum; neredesin Buca'dan beri. Salih oyun zekası olan bir oyuncu sorunu hocayla değil kendisiyle. Bu yaz nasıl hazırlandıysa fizik gücüyle iyi bir futbolcu olduğunu gösterdi. Stefan Kuntz Salih'i milli takıma almazsa ayıp olur."

"Yeteneği Gedson'un önünde"

  • "Kalite ve yetenek olarak Salih Uçan Gedson'un önünde ama tempo olarak da Gedson Salih'in önünde."
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