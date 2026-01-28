Yeni Şafak
Samsunsporlu Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu açıklandı

18:0728/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Eyüp Aydın
Eyüp Aydın

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Kulübü, orta saha oyuncusu Eyüp Aydın’ın trafik kazası geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Samsunspor Futbol Kulübü, oyuncusu Eyüp Aydın’ın maddi hasarlı trafik kazasına karıştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Eyüp Aydın’ın, bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz" denildi.




