Süper Lig'in şampiyonu ve küme düşecek 3 takımı açıklandı

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyonluk ve küme düşme mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Euro Club Index tarafından yapılan yapay zeka simülasyonu ligin muhtemel tablosunu ortaya koydu.

Şampiyonluk yarışı Galatasaray'ın

Yapay zeka analizine göre Galatasaray, 2025-26 sezonunu 82 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekibi 79 puanla Fenerbahçe takip ederken, Trabzonspor’un 66 puanla üçüncü sırada yer alacağı öngörülüyor. Ligin üst sıralarında Göztepe ve Beşiktaş’ın ise 58’er puanla dördüncü ve beşinci basamakları paylaşacağı tahmin ediliyor.

Küme düşme hattında üç takım öne çıkıyor

Yapay zekanın sezon sonu tahminlerinde alt sıralar da netleşti. Buna göre Fatih Karagümrük, yalnızca 21 puan toplayarak ligi son sırada bitiriyor ve 1. Lig’e düşüyor. Eyüpspor’un 28 puanla küme düşmesi beklenirken, Kayserispor’un ise sezonu 32 puanla tamamlayarak lige veda eden üçüncü takım olacağı öngörülüyor.











