Tedesco Samsunspor galibiyeti sonrası açıkladı: Kulübede olamayacaklar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 90+5'te bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve şampiyonluk yarışına yeniden tutundu.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tedesco şöyle konuştu;

'Zorlu bir maçtı'

"Bugün 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zorlu bir maçtı. Geriye düştüğünüzde inançlı olmanız gerekli. Bugün de bunu yaptık. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum."

'Kabarık bir isim listesi verebilirim'

"Bazı oyuncular uyanmalı. Kabarık bir isim listesi verebilirim. Bugün de kazandık. İlk yarıda iyi değildik. Samsun güçlü bir takım ve onlara karşı 3 maçta 2 kez kazandık, deplasmanda berabere kaldık. Samsunspor'un 6 numarası, forveti Fenerbahçe'de oynayabilir. Van Drongelen, temaslı oynamayı seviyor, tüm hava toplarını, ikili mücadeleleri kazandık. Biz bu akşam kazandık. Hala hayattayız. Takımımın performansından mutluyum."

'Çok büyük bir galibiyet aldık'

"2-1 geriye düştükten sonra işler bizim için daha da kötüye gidebilirdi. Kendi futbolumuza inandık. Çok büyük bir galibiyet aldık. Böyle galibiyetlerin oyuncuların kafasında bir şeyleri değiştirebildiğine inanıyorum."

'Kulübede Domenico Tedesco olmayacak'

"Bizler iki takım için de aynı kuralların aynı şekilde uygulanmasını istemiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Bu kuralların herkes için uygulanmasını istiyoruz. Önümüzdeki hafta kulübede Domenico Tedesco olmayacak, Umberto Tedesco olmayacak, Emir olmayacak. Gerçekten inanılmaz."















