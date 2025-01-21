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TÜMOSAN Konyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı

TÜMOSAN Konyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı

16:5521/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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TÜMOSAN Konyaspor
TÜMOSAN Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan fitness çalışmasıyla başladı.


Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular 5'e 2'nin ardından yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise idmanı pas oyunu ve yarı sahada çift kale maç ile sürdürü. Antrenman, gol çalışması ile sona erdi.


Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.






#TÜMOSAN Konyaspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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