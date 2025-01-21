TÜMOSAN Konyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular 5'e 2'nin ardından yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise idmanı pas oyunu ve yarı sahada çift kale maç ile sürdürü. Antrenman, gol çalışması ile sona erdi.