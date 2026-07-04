TÜMOSAN Konyaspor'da hazırlıklar tam gaz

Antrenmana Jackson Muleka da katıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
TÜMOSAN Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma ile başladı. Pas çalışması süren idman, geçişli rondo ve tempolu koşu çalışması ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlılar, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
#Süper Lig
#Konyaspor
#Murat Kurum Tesisleri