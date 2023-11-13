Meteoroloji'nin 'yağış' uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu. Edirne'de sabah saatlerinde sağanak etkisini gösterdi; bazı cadde ve sokaklar su ile doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp, bekledi. Kırklareli kent merkezinde de yağış etkili oldu. Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı törenleri de yağmur altında gerçekleştirildi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli 5 günlük hava durumu haberimizde.