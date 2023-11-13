|
Özgün

İSKİ planlı su kesintisi programını paylaştı: Kadıköy, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de sular o saate kadar akmayacak

İSKİ'nin 13 Kasım 2023 tarihli planlı su kesintisi programına göre, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 13 Kasım tarihli su kesintisi programının ayrıntıları.

15:07 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak

'da arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. İSKİ planlı su kesintisi programını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, Küçükçekmece ve Sancaktepe ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kadıköy'de sular zaman gelecek?

Küçükçekmece"de sular ne zaman gelecek?

Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek?


#iski
#su kesinti arıza
#İSKİ su kesintisi
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Burdur’da 3 araç zincirleme kaza yaptı: 2’si çocuk, 5 yaralı