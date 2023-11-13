İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak
'da arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. İSKİ planlı su kesintisi programını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, Küçükçekmece ve Sancaktepe ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Kadıköy'de sular zaman gelecek?
Kadıköy'de sular zaman gelecek?
Küçükçekmece"de sular ne zaman gelecek?
Küçükçekmece"de sular ne zaman gelecek?
Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek?
Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek?
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#su kesinti arıza
#İSKİ su kesintisi
13 dakika önce