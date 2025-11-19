Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara bitti mi? İşte Lig'de 13. hafta maç programı

Dünya Kupası Elemeleri’nin tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig’e verilen milli ara sona eriyor. A Milli Takım’ın grup aşamasını ikinci sırada bitirerek play-off biletini almasının ardından gözler yeniden lige çevrildi. Futbolseverler, 13. haftada hangi maçların oynanacağını ve Süper Lig’in ne zaman başlayacağını merak ediyor.





Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından 22 Kasım itibarıyla kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre hafta, Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Sezonun kritik virajlarından biri olan bu hafta, hem zirve mücadelesi hem de alt sıralardaki dengeler açısından büyük önem taşıyor.





Süper Lig ne zaman başlıyor?

Milli maçlar nedeniyle bir haftadır oynanmayan Süper Lig, 22 Kasım Cumartesi günü yeniden sahne alacak. İlk karşılaşma saat 14.30’da Kayseri’de oynanacak.





Süper Lig 13. hafta maç programı

22 Kasım Cumartesi

14.30 – Zecorner Kayserispor vs Gaziantep FK

17.00 – İkas Eyüpspor vs Fatih Karagümrük

20.00 – Galatasaray vs Gençlerbirliği





23 Kasım Pazar

14.30 – Göztepe vs Kocaelispor

17.00 – Beşiktaş vs Samsunspor

17.00 – Corendon Alanyaspor vs Kasımpaşa

20.00 – Çaykur Rizespor vs Fenerbahçe





24 Kasım Pazartesi

20.00 – TÜMOSAN Konyaspor vs Antalyaspor

20.00 – Rams Başakşehir vs Trabzonspor





Haftanın öne çıkan maçları

Bu haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Rize’de oynanacak Çaykur Rizespor – Fenerbahçe mücadelesi olacak. Şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Fenerbahçe, zorlu deplasmanda kayıpsız ilerlemek istiyor. Galatasaray ise sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş’ın Samsunspor maçı ise siyah-beyazlıların yeni teknik planlamaları açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor.





Milli ara sonrası takımlarda son durum

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kulüpler hem sakat oyuncularını toparlama fırsatı buldu hem de yeni taktiksel denemeler yaptı. Özellikle şampiyonluk hedefleyen takımlar, yoğun fikstüre daha dirençli girmek için hazırlıklarını hızlandırdı.





Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek. Kayserispor, 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek.







