Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara bitti mi? İşte Lig'de 13. hafta maç programı

Dünya Kupası Elemeleri’nin tamamlanmasıyla verilen milli ara sona erdi ve Süper Lig yeniden başlıyor. 13. hafta maç programının açıklanmasının ardından gözler ligdeki kritik karşılaşmalara çevrildi. Süper Lig, 22 Kasım’da Kayserispor–Gaziantep FK maçıyla yeniden sahne alacak. İşte haftanın tüm maç takvimi ve öne çıkan mücadeleler…
Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından 22 Kasım itibarıyla kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre hafta, Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Sezonun kritik virajlarından biri olan bu hafta, hem zirve mücadelesi hem de alt sıralardaki dengeler açısından büyük önem taşıyor.
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Milli maçlar nedeniyle bir haftadır oynanmayan Süper Lig, 22 Kasım Cumartesi günü yeniden sahne alacak. İlk karşılaşma saat 14.30’da Kayseri’de oynanacak.
Süper Lig 13. hafta maç programı
14.30 – Zecorner Kayserispor vs Gaziantep FK
17.00 – İkas Eyüpspor vs Fatih Karagümrük
20.00 – Galatasaray vs Gençlerbirliği
14.30 – Göztepe vs Kocaelispor
17.00 – Beşiktaş vs Samsunspor
17.00 – Corendon Alanyaspor vs Kasımpaşa
20.00 – Çaykur Rizespor vs Fenerbahçe
20.00 – TÜMOSAN Konyaspor vs Antalyaspor
20.00 – Rams Başakşehir vs Trabzonspor
Haftanın öne çıkan maçları
Bu haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Rize’de oynanacak Çaykur Rizespor – Fenerbahçe mücadelesi olacak. Şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Fenerbahçe, zorlu deplasmanda kayıpsız ilerlemek istiyor. Galatasaray ise sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş’ın Samsunspor maçı ise siyah-beyazlıların yeni teknik planlamaları açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor.
Milli ara sonrası takımlarda son durum
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kulüpler hem sakat oyuncularını toparlama fırsatı buldu hem de yeni taktiksel denemeler yaptı. Özellikle şampiyonluk hedefleyen takımlar, yoğun fikstüre daha dirençli girmek için hazırlıklarını hızlandırdı.
Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek. Kayserispor, 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek.