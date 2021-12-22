Teknoloji 5G teknolojisi uçakları olumsuz etkiliyor
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5G teknolojisi uçakları olumsuz etkiliyor

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ile Airbus şirketleri, ABD hükümetine 5G teknolojisinin havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulundu. İki şirketin üst düzey yöneticileri ortak olarak hazırlanan mektupta, “havacılık endüstrisi üzerinde büyük bir olumsuz etki” yapacağı endişesi dile getirilerek “5G, uçakların güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
5G teknolojisi uçakları olumsuz etkiliyor
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Hizmet ve kullanım ağı her geçen gün genişleyen 5G teknolojisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok ülkede alt yapı çalışmalarına başlanmış olan 5G teknolojisi, Ülkemizde de 2023 yılında kullanıma sunulması bekleniyor. Her ne kadar yüksek hız sunsa da özellikle güvenlik konusunda bazı belirsizlikler var.

Airbus ve Boeing'den endişe verici uyarı

Boeing’in CEO’su Dave Calhoun ile Airbus’ın CEO’su Jeffrey Knittel, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup gönderdi. Mektupta, 5G teknolojisinin “havacılık endüstrisi üzerinde büyük bir olumsuz etki” yapacağı endişesi dile getirilerek “5G, uçakların güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.” uyarısında bulundu.

5G konusunda yapılan bir araştırmaya atıfta bulunulan mektupta, “Eğer Federal Havacılık Dairesi 2019’da buna onay verseydi şimdiye kadar yaklaşık 345 bin yolcu uçağı ve 5 bin 400 kargo uçağı gecikme, sapma veya iptallerle karşı karşıya kalacaktı.” ifadesi paylaşıldı.

Mektupta, 5G teknolojisine geçişin ertelenmesi talep edilerek “Airbus ve Boeing, 5G girişimini anlamak için ABD'deki diğer havacılık endüstrisi paydaşlarıyla birlikte çalışıyor." açıklamasına yer verildi.

ABD dev telefon şirketleri AT&T ve Verizon, 5 Ocak’tan itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyor.

5G ertelenmemeli

Öte yandan, 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçluyor.

Kablosuz endüstri grubunun önde gelen şirketlerinden CTIA'nın CEO’su Meredith Attwell Baker, geçen ay bloğundan yaptığı açıklamada, 5G teknolojisindeki gecikmenin gerçek zarara yol açacağını savunarak, “Girişimi bir yıl geriye itmek, pandemiden kurtulup yeniden inşa olmaya çalışan ekonomik büyümede 50 milyar dolar eksiltecektir." ifadesini paylaşmıştı.

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