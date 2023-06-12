ABC FUTURE Eğitim Hizmetleri'nden öğrencilere büyük imkan: En kapsamlı ilk ve tek mobil uygulama geliştirildi

Merkezi Mersin’de bulunan ve yaklaşık 10 yıldır uluslararası öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren ABC FUTURE Eğitim Hizmetleri şirketi tarafından geliştirilen uygulama birçok özelliği ile ülkemizde eğitim almak isteyen dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencilere üniversite tercih ve kayıt süreçlerini kolaylaştırıyor.

Gerek köklü eğitim sistemi, gerekse dünya sıralamalarında üst sıralarda yer bulan üniversitelerin ve son yıllarda daha da gelişen ülkede eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler dünyanın dört bir köşesinden akın ediyor. Doğal olarak uluslararası öğrenci eğitimi hizmet sektörü de gittikçe büyüyerek ülkenin yatırımcılarına yeni fırsat kapıları açıyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı kişi ve kuruluşlar öğrencilere şeffaf olmayan, yanıltıcı, aldatıcı ve profesyonellikten uzak davranıyor.





Sektörde 10 yılı aşkın süredir güvenilir ve dürüst hizmet vermeyi ilke edinmiş firma, birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük ederek “ABC Future - Study in TÜRKİYE” uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama şeffaf, doğru, kesin ve her daim güncel olan içeriği ile eşsiz bir bilgi ve başvuru kaynağı.

Şirketin CEO’su Murat Cengiz uygulamalarının oluşan bu boşluğu doldurarak hem firmasının kurumsal yapısını güçlendirdiğini hem de ülkeye katkı ve katmadeğer sağladığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkede yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi olması amacıyla hazırlattığı Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji programına katkı sağlaması bakımından uygulamanın öncü olduğunu belirtti.





ABC FUTURE Eğitim Hizmetleri şirketi, bu kapsamda tasarlanmış olan Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve tek uluslararası öğrenci platformu ve mobil uygulamasına sahip. Uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki tüm üniversitelere tek bir tıkla ulaşabilecekleri çoklu dil desteği olan uygulama, Apple ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlar için tasarlandı. Uygulama sayesinde 4 bin üzerinde ve yaklaşık 100 farklı ülkeden başvuru alınmış ve bu sayı her geçen gün artarak devam ediyor.