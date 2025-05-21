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BYD'nin Avrupa'daki yeni merkezinin yeri ortaya çıktı

BYD'nin Avrupa'daki yeni merkezinin yeri ortaya çıktı

12:1121/05/2025, Çarşamba
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden BYD, 2030 yılına kadar araç satışlarının yarısını uluslararası pazarlarda gerçekleştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Şirket, Avrupa’daki yeni merkezini Macaristan’da kurma kararı aldı. Bu merkez sayesinde yaklaşık iki bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Çin'in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla yeni merkezini Macaristan'a kuracağını duyurdu.


  • BYD CEO’su Wang Chuanfu, Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bu yeni merkezin satış, test ve yerelleştirilmiş model geliştirme gibi üç temel işleve sahip olacağını belirtti.

BYD üst düzey yöneticisi Wang Chuanfu, yeni merkezin iki bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.


Şirketin açıklamasına göre, Macaristan'da kurulacak merkez satış ve sonrası hizmetler, test alanı ve BYD modellerinin yerelleştirilmiş versiyonlarını geliştirme tesisi olmak üzere üç temel işleve sahip olacak.




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