Çevreye yararlı dijital kartvizit dönemi başlıyor

Koronavirüs sayesinde hepimiz virüsler ve hijyen konusunda biraz daha bilinçlenirken, birer virüs taşıyıcı görevi görebilen, çoğu çöpe giden, cebimizde fazlasıyla yer kaplayan, büyük baskı maliyeti oluşturan kağıt kartvizitler artık demode oldu. Dijital kartvizitler iş dünyasında iletişim şeklini değiştirecek.

Teknolojik ilerlemeyle birlikte, bilgi iletmek her zamankinden daha önemli hale geliyor. Trowas dijital kartvizit, NFC teknolojisi ile bilgilerinizi tanıştığınız insanlara aktarmanın basit, akıllı ve kalıcı yoludur. Yeni tanıştığınız insanlarla kişisel ya da iş bilgilerinizi tek dokunuşla paylaşmanızı ve kolaylıkla bilgileri telefonlarına kaydetmelerini sağlar.

Çevre dostu dijital kartvizit

Trowas dijital kartların içinde NFC teknolojisi ile çalışan bir çip bulunmaktadır. Kartı telefona yaklaştırdığınızda, ekranda bir pop-up belirir. Kullanıcı açılan pop-up tıklar ve kartvizit bilgilerinizi telefonuna kaydeder. Türkiye’de her yıl milyonlarca kağıt kartvizit kullanıldığı ve bununda birçok ağacın kesilmesine yol açtığı bilgisini paylaşan Trowas Kurucu Ortağı Faruk Çıbuk, yeni geliştirdikleri çevre dostu teknoloji sayesinde doğal kaynakların daha az tüketilmesine ve çevresel etkinin azaltılmasına destek olacaklarını söyledi.

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Küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif yeşil teknolojiler geliştiren bir girişim olduklarını hatırlatan Çıbuk, “Geliştirdiğimiz çözümler aracılığıyla, bireylerin ve markaların ortak bir farkındalık ile buluşarak iklim krizine karşı hep birlikte mücadele edebilmelerini sağlıyoruz. İnsanların tek kullanımlık kağıt kartvizit kullanım alışkanlığını ve iş dünyasında etkileşim şeklini değiştirmek için Trowas dijital kartviziti geliştirdik. Trowas, kâğıt kartlara harika bir alternatif oluşturan geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiştir. Misyonumuz, basılı kâğıt miktarını azaltırken profesyonel bağlantıları kolaylaştırmak ve daha iyi iş fırsatları oluşturmaktır” dedi.

OYNAT 03:56 Dijital İmparatorluklar Çağı Bugün dünya yeni bir çağ ile karşı karşıya. 21. yüzyılın hikayesi noktalanırken artık devletlerin etkisi eskisi kadar güçlü değil. Yeni çağın yeni süper gücü ne ABD ne Çin ne de Rusya: Farkında olalım ya da olmayalım Dijital İmparatorlukların çağına giriş yapmış bulunmaktayız. BiP'te paylaş

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EKONOMİ Yeşil gelecek için yeni adımlar yolda