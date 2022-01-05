Teknoloji Çevreye yararlı dijital kartvizit dönemi başlıyor
DİĞER

Çevreye yararlı dijital kartvizit dönemi başlıyor

Koronavirüs süreci ile birlikte gün geçtikçe dijitalleşen dünyada eski alışkanlıklar yerini yeni teknolojilere bırakıyor. Çevreci, sağlıklı ve temassız iletişim imkânı sunun NFC teknolojisi sayesinde artık kartvizitler de dijitalleşti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Çevreye yararlı dijital kartvizit dönemi başlıyor
Trowas dijital kartvizit

Koronavirüs sayesinde hepimiz virüsler ve hijyen konusunda biraz daha bilinçlenirken, birer virüs taşıyıcı görevi görebilen, çoğu çöpe giden, cebimizde fazlasıyla yer kaplayan, büyük baskı maliyeti oluşturan kağıt kartvizitler artık demode oldu. Dijital kartvizitler iş dünyasında iletişim şeklini değiştirecek.

Teknolojik ilerlemeyle birlikte, bilgi iletmek her zamankinden daha önemli hale geliyor. Trowas dijital kartvizit, NFC teknolojisi ile bilgilerinizi tanıştığınız insanlara aktarmanın basit, akıllı ve kalıcı yoludur. Yeni tanıştığınız insanlarla kişisel ya da iş bilgilerinizi tek dokunuşla paylaşmanızı ve kolaylıkla bilgileri telefonlarına kaydetmelerini sağlar.

Çevre dostu dijital kartvizit
Çevre dostu dijital kartvizit

Trowas dijital kartların içinde NFC teknolojisi ile çalışan bir çip bulunmaktadır. Kartı telefona yaklaştırdığınızda, ekranda bir pop-up belirir. Kullanıcı açılan pop-up tıklar ve kartvizit bilgilerinizi telefonuna kaydeder. Türkiye’de her yıl milyonlarca kağıt kartvizit kullanıldığı ve bununda birçok ağacın kesilmesine yol açtığı bilgisini paylaşan Trowas Kurucu Ortağı Faruk Çıbuk, yeni geliştirdikleri çevre dostu teknoloji sayesinde doğal kaynakların daha az tüketilmesine ve çevresel etkinin azaltılmasına destek olacaklarını söyledi.

  • Küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif yeşil teknolojiler geliştiren bir girişim olduklarını hatırlatan Çıbuk, “Geliştirdiğimiz çözümler aracılığıyla, bireylerin ve markaların ortak bir farkındalık ile buluşarak iklim krizine karşı hep birlikte mücadele edebilmelerini sağlıyoruz. İnsanların tek kullanımlık kağıt kartvizit kullanım alışkanlığını ve iş dünyasında etkileşim şeklini değiştirmek için Trowas dijital kartviziti geliştirdik. Trowas, kâğıt kartlara harika bir alternatif oluşturan geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiştir. Misyonumuz, basılı kâğıt miktarını azaltırken profesyonel bağlantıları kolaylaştırmak ve daha iyi iş fırsatları oluşturmaktır” dedi.

Dijital İmparatorluklar Çağı
OYNAT 03:56
Dijital İmparatorluklar Çağı
Bugün dünya yeni bir çağ ile karşı karşıya. 21. yüzyılın hikayesi noktalanırken artık devletlerin etkisi eskisi kadar güçlü değil. Yeni çağın yeni süper gücü ne ABD ne Çin ne de Rusya: Farkında olalım ya da olmayalım Dijital İmparatorlukların çağına giriş yapmış bulunmaktayız.

Yeşil gelecek için yeni adımlar yolda
EKONOMİ
Yeşil gelecek için yeni adımlar yolda

Yeşil dönüşümle yeşil kalkınma
HAYAT
Yeşil dönüşümle yeşil kalkınma
Baba tutuklandı

Baba tutuklandı

Oğluna ekmek arası uyuşturucu göndermiş.
Fiyatı sadece 90 bin TL

Fiyatı sadece 90 bin TL

Türkiye'nin en ucuz otomobiller listesine bir yenisi daha eklendi.
Okullar kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması.

Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, aşıyla ilgili tereddüdü olanlara seslendi.

Kazakistan'da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti.

Destek paketinin ayrıntıları ortaya çıktı.
Fenerbahçe maçında yok

Fenerbahçe maçında yok

​Balotelli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

​TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki.
Antalya'da<br>şiddetli deprem

Antalya'da
şiddetli deprem

5.3'lük depremin merkez üssü Alanya.

Şiddet uygulayan kocasını çocuklarının gözü önünde öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.