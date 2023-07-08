E-Devlet'te çift doğrulama zorunluluğu

E-Devlet Kapısı’na girişte iki faktörlü doğrulama/çift doğrulama modeli 2023 yılı sonuna kadar zorunlu hale getirilmek isteniyor. Bugüne kadar 1,3 milyon kullanıcı iki faktörlü doğrulamaya geçti. Vatandaşların dijital ortamda alacakları bireysel tedbirler, ulusal siber güvenliğin de temelini oluşturacak şekilde belirlenecek. TBMM Sanayi Komisyonu’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanı Ali Taha Koç, en etkin korumanın parola gizliliği ve cihaz güvenliği olduğuna işaret etti. İsteğe bağlı bu uygulamayı 2023 yılı sonuna kadar zorunlu hale getirmek istediklerini bildiren Koç, şu anda 1,3 milyon kullanıcının buna geçtiği bilgisini verdi.