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Teknoloji

GPS'te devir değişiyor: Radyo dalgaları yerine kozmik ışın kullanılacak

Japonya'da Tokyo Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı GPS'te radyo dalgaları yerine kozmik ışınlara veya müonlara dayanan alternatif niteliğinde bir kablosuz navigasyon sistemi geliştirdi. Bu sistem, GPS'te radyo dalgalarının binalardan, kayalardan veya sudan geçememek gibi birkaç eksikliğini giderebilir.

11:53 . 19/06/2023 Pazartesi
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Sistem bir gün arama kurtarma ekipleri tarafından, örneğin robotları su altında yönlendirmek veya otonom araçların yer altında gezinmesine yardımcı olmak için kullanılabilir.

Sistem bir gün arama kurtarma ekipleri tarafından, örneğin robotları su altında yönlendirmek veya otonom araçların yer altında gezinmesine yardımcı olmak için kullanılabilir.

GPS artık günlük hayatın temel dayanağı haline geldi ve geniş bir uygulama yelpazesinde navigasyon, izleme, haritalama ve zamanlama konusunda bize yardımcı oluyor.


Ancak, en önemlisi binalardan, kayalardan veya sudan geçememek gibi birkaç eksikliği var.


LiveScience'ın haberine göre, Japon araştırmacılar bu sorunu aşmak için radyo dalgaları yerine kozmik ışınlara veya müonlara (yüksek kütleye sahip atom altı parçacık) dayanan alternatif bir kablosuz navigasyon sistemi geliştirdi.


Ekip ilk başarılı testini gerçekleştirdi ve sistem bir gün arama kurtarma ekipleri tarafından, örneğin robotları su altında yönlendirmek veya otonom araçların yer altında gezinmesine yardımcı olmak için kullanılabilir.


Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden Muographix'ten ortak yazar Hiroyuki Tanaka, "Kozmik ışın müonları Dünya'ya eşit olarak düşüyor ve hangi maddeden geçtiklerine bakılmaksızın her zaman aynı hızda hareket ediyor, kilometrelerce kayaya bile nüfuz ediyor.


Şimdi, müonları kullanarak, yer altında, iç mekanlarda ve su altında çalışan muometrik konumlandırma sistemi (muPS) adını verdiğimiz yeni bir GPS türü geliştirdik.” dedi.


Arkeolojik yapıların görüntülenmesi için müonların kullanılmasına ilişkin uzun bir geçmiş var. Bu süreç, kozmik ışınlar bu parçacıkların düzenli bir şekilde beslenmesini sağladığı için daha kolay hale geldi.


Muonlar ayrıca, sınır kapılarında yasa dışı olarak taşınan nükleer malzemeleri aramak ve ne zaman patlayabileceklerini tespit etme umuduyla aktif volkanları izlemek için kullanılıyor.



#GPS
#teknoloji
#radyo dalgaları
#kozmik ışın
1 saat önce
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