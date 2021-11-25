Hiper kişiselleştirme için güç birliği

Perakende ve e-ticaret sektöründe eski usul kampanya analitiği yerini gerçek zamanlı pazarlama aksiyonları ve müşteri yolculuğu analizlerine bırakmaya başladı. Artık doğru kişiye, doğru zamanda, doğru teklifi, doğru fiyatta, doğru kanalda iletmek devamlılığı olan veri yönetimi ve yapay zekayla mümkün hale geliyor. Hopi bu doğrultuda; SAS ile önemli bir projeye imza atıyor. Ana hedef; 3 kat daha fazla kişiselleştirilebilecek kampanyalar sayesinde 11,5 milyon Hopi kullanıcısının daha özel, mutlu bir deneyim yaşaması ve 200’ü aşkın üye markanın Hopili cirolarını en az 2 kat artırması olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka ile kampanya yönetimi teklifleri hiper kişiselleştirilecek

Hopi Genel Müdürü Yalın Özcan, SAS ve SAS ekosistemindeki müşteri deneyimi tasarımı konusunda projeler üreten iş ortağı Partner Republic ile imza attıkları iş birlğine ilişkin; “Hopi kurulduğu ilk günden bugüne kişiselleştimeyi merkezine koymuş bir alışveriş arkadaşıdır. Hayata geçen proje kapsamında, bünyemizde çalıştığımız markaları Hopi kullanıcıları ile en doğru zamanda, en iyi teklifle buluşturacağımız yapay zeka destekli yeni bir ortam oluşturuluyor. Bu sayede üye markalara sağladığımız ek satış, sepet artışı ve yeni müşteri kazanımı gibi ticari faydaları maksimize edecek şekilde yeniden tasarlayabilecek ve markalarımızın Hopi kullanıcıları ile olan bağını sürekli canlı tutabileceğiz” dedi.

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Hiper kişiselleştirme, perakende ve e-ticaret sektörü için kilit noktalardan biri

SAS Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Tayfun Topkoç ise, “Müşterilere uygun içerik ve teklifler sunmak yani hiper kişiselleştirme, perakende ve e-ticaret sektörü için kilit noktalardan biri. Yapay zeka ve gerçek zamanlı verilerden yararlandığımız hiper kişiselleştirme yaklaşımı, kişiselleştirilmiş pazarlamayı geleceğe taşıyor. SAS olarak yazılım setimiz ve dijital dönüşüm danışmanlığımızla bu yolculukta dünyanın seçkin markalarında edindiğimiz birikimi bu iş birliğiyle birlikte 11,5 milyon üyeye sahip, farklı markaları bir çatı altında toplayan Hopi’ye sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.