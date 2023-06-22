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Teknoloji

Instagram'dan yeni güncelleme: Videolar artık indirilebilecek

Instagram'dan rakibi TikTok'a benzer bir yenilik daha. Şirket kullanıcıların herkese açık reels videolarını indirmesine olanak sağlayan bir güncelleme getireceğini duyurdu.

09:31 . 22/06/2023 Perşembe
Diğer
İnstagram

İnstagram

Instagram, rakibi TikTok'u hatırlatan bir hareketle, kullanıcıların herkese açık reels videolarını indirmesine olanak sağlayan bir güncelleme duyurdu.


Instagram CEO'su Adam Mosseri’nin yeni yayın kanalları özelliğini kullanarak yayınladığı bir gönderisine göre platform fazlasıyla talep edilen video indirme özelliğini devreye soktu.


Mosseri, yalnızca herkese açık hesaplardaki Reels'in indirilebileceğini ve herkese açık hesap sahiplerinin Reels'lerini indirme özelliğini devre dışı bırakma seçeneğine sahip olduğunu duyurdu.


Özelliği kullanmak için, belirli bir Reel için
“Paylaş”
simgesine dokunup
“İndir”
i seçebilirsiniz.

İndirilen Reels'e filigran eklenip eklenmeyeceğinden açıkça bahsetmese de yayınlanan fotoğraf, videoların Instagram logosunu ve hesap adını taşıyacağını gösteriyor.




#Instagram
#TikTok
#Reels
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