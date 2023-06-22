Instagram'dan yeni güncelleme: Videolar artık indirilebilecek

Instagram, rakibi TikTok'u hatırlatan bir hareketle, kullanıcıların herkese açık reels videolarını indirmesine olanak sağlayan bir güncelleme duyurdu.
Instagram CEO'su Adam Mosseri’nin yeni yayın kanalları özelliğini kullanarak yayınladığı bir gönderisine göre platform fazlasıyla talep edilen video indirme özelliğini devreye soktu.
Mosseri, yalnızca herkese açık hesaplardaki Reels'in indirilebileceğini ve herkese açık hesap sahiplerinin Reels'lerini indirme özelliğini devre dışı bırakma seçeneğine sahip olduğunu duyurdu.
İndirilen Reels'e filigran eklenip eklenmeyeceğinden açıkça bahsetmese de yayınlanan fotoğraf, videoların Instagram logosunu ve hesap adını taşıyacağını gösteriyor.