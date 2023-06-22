Instagram'dan yeni güncelleme: Videolar artık indirilebilecek

LGBT karşıtı içerikleri 'topluluk kurallarına aykırı' olarak görerek sansür uygulayan Instagram, yeni bir uygulama daha başlattı. Sosyal medya platformu, yapılan paylaşımlarda kullanılan #lgbt etiketlerine LGBT'nin sözde bayrağının renklerini vererek sapkınlığa olan desteğini bir kez daha gösterdi.