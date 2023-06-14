Microsoft’un 68.7 milyar dolarlık anlaşması geçici olarak durduruldu

27 trilyon dolarlık ABD ekonomisinin 3’te 1’ini yabancı uyruklu CEO’lar yönetiyor. Uzay sanayiinden sağlığa, teknolojiden gıdaya çok sayıda sektörde söz sahibi olan yabancı CEO’ların yönettiği varlığın 9 trilyon dolardan fazla olduğu düşünülüyor. Listedeki isimlerden Hint kökenlilerin çoğunlukta olması ve teknoloji firmalarında görev alması da dikkat çeken bir diğer husus.