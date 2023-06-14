Microsoft’un 68.7 milyar dolarlık anlaşması geçici olarak durduruldu

Devir işleminin gerçekleşmesi halinde Microsoft, Tencent ve Sony'nin ardından gelir bakımından dünyanın üçüncü büyük oyun şirketi olacak.
Microsoft, geçen yıl 68.7 milyar dolarlık bir bütçeyle Call of Duty, Diablo ve World of Warcraft gibi ünlü oyunların üreticisi Activision Blizzard’ı devralma sürecini başlatmış ve anlaşma dijital oyun sektörünün en büyük anlaşması olarak gündemde yer almıştı. Ancak ABD Federal Ticaret Komisyonu, geçen yıl itibariyle anlaşmaya çeşitli zamanlarda itiraz edip anlaşmanın gerçekleşmesi halinde sektördeki rekabeti büyük ölçüde azaltacağı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
Anti tröst yasası gereğince mahkemeye başvuruldu
FTC, anti tröst yasası gereğince Microsoft’un oyun şirketini devralması halinde sahip olduğu Xbox oyun konsolunun, Activision Blizzard’ın ürettiği önemli oyunlara ‘ayrıcalıklı’ erişim sağlayacağını ve bu durumun rekabeti azaltarak Microsoft’un rakiplerine karşı dikkate değer bir üstünlük sağlayacağını vurguladı. Mahkeme yargıcı dün, FTC’nin talebini kabul ederek devir anlaşmasını askıya aldı. Devir işleminin gerçekleşmesi halinde Microsoft, Tencent ve Sony'nin ardından gelir bakımından dünyanın üçüncü büyük oyun şirketi olacak.