NASA'nın Dev Hackathon'una Güngören ikinci kez ev sahipliği yapacak

Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi, dünyanın en büyük küresel hackathon'u olan NASA Space Apps Challenge (NASA Uzay Uygulamaları Yarışması)'na bu yıl da ev sahipliği yapacak.





Türkiye Uzay Ajansı'nın da ortakları arasında yer aldığı ve "Öğren, Başla, Liderlik Et" sloganıyla düzenlenen bu dev etkinlik, 4-5 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Güngören Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Alt Tab Kuluçka Merkezi'nde bilim, teknoloji ve uzay meraklılarını ağırlayacak. Yarışma, 36 saat boyunca kesintisiz sürecek bir inovasyon maratonu olacak. Yazılımcılardan bilim insanlarına, tasarımcılardan girişimcilere kadar farklı disiplinlerden yetenekli bireyler, NASA'nın açık veri setlerini kullanarak Dünya ve uzay için yenilikçi çözümler geliştirmek üzere bir araya gelecek. Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, "Amacımız, gençlerimize sadece bir yarışma alanı değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında küresel bir ağa bağlanma ve büyük hayaller kurma fırsatı sunmak. Geçen yılki başarılı ev sahipliğimizden aldığımız güçle, bu yıl da İstanbul'u ve Güngören'i teknoloji dünyasının merkezine taşıyacağız" dedi.









TÜRKİYE'DEN 30 ŞEHİR KATILACAK

NASA Space Apps Challenge, Türkiye'de İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Ordu, Adana, Antalya ve Van'ın da aralarında bulunduğu tam 30 şehirde düzenlenecek. İstanbul'daki etkinliğin merkezi ise, teknoloji girişimciliğini destekleyen ve gençlere fırsatlar sunan Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi olacak. Katılımcılar, makine öğrenimi modellerinden artırılmış gerçeklik deneyimlerine, uydulardan gelen verileri kullanan mobil uygulamalardan Mars için sürdürülebilir yaşam çözümlerine kadar geniş bir yelpazedeki zorluklara cevap arayacaklar. NASA'nın açık verilerini kullanarak fikirlerini somut projelere dönüştürecek ekipler, 36 saat boyunca yaratıcılıklarını konuşturacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

NASA Space Apps Challenge, her yıl çığır açan projeleri onurlandıran 10 Küresel Ödül dağıtıyor. Kazanan ekipler, NASA ve Uzay Ajansı ortaklarından gelen konu uzmanlarından oluşan bir yönetim kurulu tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz yıl 163 ülke/bölgeden 93.520'den fazla kişinin katıldığı ve 9.996 proje ortaya çıktığı düşünülürse, 2025 yılında da rekor bir katılım bekleniyor. Bu yıl dağıtılacak ödül kategorileri arasında; "Dünya'da veya evrende yaşamı iyileştirme potansiyeli en yüksek proje," "Teknolojinin en yenilikçi kullanımının örneği olan proje" ve "Yerel etki yaratma potansiyeli en yüksek proje" gibi dallar bulunuyor. Bilim ve uzay tutkunlarının bir araya geleceği, iş birliği ve şeffaflık kültürünün yayılacağı bu önemli etkinlik, 4 Ekim Cumartesi günü başlayıp 5 Ekim Pazar günü 23:59'da sona erecek.







