Poco C85 5G tanıtıldı: Uygun fiyat, güçlü özellikler ve 5G desteği

Poco, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki yerini güçlendirmek amacıyla yeni modelini tanıttı: Poco C85 5G. Markanın bu yeni modeli, fiyat ve performans dengesini hedef alarak kullanıcılarına yüksek performans vaat ediyor. Özellikle 50 MP çözünürlüğe sahip ana kamera ve büyük bataryasıyla dikkat çeken Poco C85 5G, bu özellikleriyle piyasadaki diğer rakiplerinden sıyrılıyor.





Cihaz, 6.67 inçlik büyük bir ekran ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 90 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, akıcı bir görüntü deneyimi sunmayı vaat ediyor. Ayrıca, MediaTek işlemci ve 5.000 mAh batarya ile uzun süreli kullanım için ideal bir yapı sunulmuş. Bu özellikler, Poco C85 5G'yi sadece günlük kullanımda değil, aynı zamanda ağır işlemler için de uygun hale getiriyor.





Poco'nun yeni modelinde yazılım tarafında Android 15 tabanlı HyperOS yer alıyor. Bu, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan bir sistem olarak öne çıkıyor. Fiyatıyla dikkat çeken Poco C85 5G'nin yurtdışındaki satış fiyatı ise 159 dolar olarak belirlendi.



