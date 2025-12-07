Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Mobil
Poco C85 5G tanıtıldı: Uygun fiyat, güçlü özellikler ve 5G desteği

Poco C85 5G tanıtıldı: Uygun fiyat, güçlü özellikler ve 5G desteği

23:597/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Poco C85 5G
Poco C85 5G

Poco'nun yeni giriş seviyesi telefonu Poco C85 5G, 50 MP kamera ve büyük bataryasıyla dikkat çekiyor. Fiyat-performans odaklı bu model, 5G bağlantısı ve güçlü özellikleriyle segmentindeki iddialı modeller arasında yer alıyor.

Poco, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki yerini güçlendirmek amacıyla yeni modelini tanıttı: Poco C85 5G. Markanın bu yeni modeli, fiyat ve performans dengesini hedef alarak kullanıcılarına yüksek performans vaat ediyor. Özellikle 50 MP çözünürlüğe sahip ana kamera ve büyük bataryasıyla dikkat çeken Poco C85 5G, bu özellikleriyle piyasadaki diğer rakiplerinden sıyrılıyor.


Cihaz, 6.67 inçlik büyük bir ekran ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 90 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, akıcı bir görüntü deneyimi sunmayı vaat ediyor. Ayrıca, MediaTek işlemci ve 5.000 mAh batarya ile uzun süreli kullanım için ideal bir yapı sunulmuş. Bu özellikler, Poco C85 5G'yi sadece günlük kullanımda değil, aynı zamanda ağır işlemler için de uygun hale getiriyor.


Poco'nun yeni modelinde yazılım tarafında Android 15 tabanlı HyperOS yer alıyor. Bu, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan bir sistem olarak öne çıkıyor. Fiyatıyla dikkat çeken Poco C85 5G'nin yurtdışındaki satış fiyatı ise 159 dolar olarak belirlendi.


Poco'nun bu yeni modeli, özellikle fiyat-performans odaklı telefon arayışında olanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Türkiye'deki kullanıcıların da ilgisini çekecek gibi görünen Poco C85 5G, uygun fiyatı ve güçlü donanımıyla giriş seviyesi segmentindeki en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

#mobil cihaz
#poco c85 5g
#poco
#5g
#uygun fiyat
#akıllı telefon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye - Romanya Dünya Kupası Play-Off maçı 2025: Milli maç ne zaman? İşte tarih ve detaylar