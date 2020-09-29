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BİLİM

TEKNOFEST heyecanına Kovid-19 engel olamadı: ​Orada olmayı çok isterdik

Orada olmayı çok isterdik

TEKNOFEST’in Gaziantep’teki festivalinde projeleri birinci olan 11. sınıf öğrencisi Emine Tosun ile takım arkadaşı 12. sınıf öğrencisi Samet Özdemir karantina nedeniyle ödül törenine katılamadı. Samet Özdemir, “Cumhurbaşkanımızla yüz yüze görüşmeyi çok isterdim” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teknofest
Teknofest

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde bu yıl 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020 büyük bir heyecana sahne oldu. Festival kapsamında proje üreten Şahinbey Bilişim Yıldızları Takımı üyesi 11. sınıf öğrencisi Emine Tosun ile takım arkadaşı 12. sınıf öğrencisi Samet Özdemir ise Kovid-19 nedeniyle karantinada kaldıkları için stantlarının başında yer alamadı. Öğrenciler, “E-Bina İnşaat Takip Sistemi (e-BİTS)” adını verdikleri ve bir binanın yapım aşamasındaki tüm veri, belge ve fotoğraflarının yapı denetim firmaları tarafından sisteme yüklenmesini sağlayıp, bu bilgileri ev almak isteyen vatandaşların, sigorta şirketlerinin, emlak değerleme kuruluşlarının, bankaların ve AFAD’ın erişimine açan yerli ve milli bir yazılım tasarladı.

Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir
OYNAT 04:40
Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, TEKNOFEST 2020 etkinliklerinde Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e özel açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilginin yoğun olduğunu belirten Varank, şu ifadeleri kullandı: 'TOGG'a büyük talep var. Ön ödemli satış şu anda başlamıyor. Önümüzdeki dönemlerde değerlendirilir. Şu an için verilmiş karar yok. Tabii ki mümkün. Bu uygulanan bir strateji.”


BİRİNCİ OLDULAR

Festival öncesi öğrencilerden Samet Özdemir’in Kovid-19 olduğu belirlenince kendisi ve takım arkadaşı Emine Tosun karantinaya alındı. Buna rağmen pes etmeme kararı alan öğrenciler festival alanında kurulan stantlarına görüntülü olarak bağlanarak projelerini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da TEKNOFEST’i ziyaretinde görüntülü olarak konuştuğu öğrenciler, başarılarıyla dikkati çekti. İki öğrenci, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmalarında afet yönetimi kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

İnsansız su altı aracı TEKNOFEST 2020'de görücüye çıktı
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