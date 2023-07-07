Threads hızlı başladı: Uzmanlar Twitter’a Karşı güçlü çıkışın sürmesi için daha çok devlet insanı ve sanatçının girmesi gerektiğini söylüyor

Instagram ve Facebook’un sahibi teknoloji şirketi Meta, “metin tabanlı konuşma uygulaması” olarak tanıttığı ve Twitter’a rakip olacak Threads’i resmen piyasaya sundu. Yeni uygulama Threads, kullanıcıların fotoğraf paylaşım platformunda takip ettikleri hesapları hızlıca takibe almalarını ve paylaşıma başlamalarını sağlıyor.

Son dönemde Elon Musk yönetimindeki Twitter’a yönelik eleştiriler ve okuma kısıtlaması getirilmesi Threads’in hızlıca açılmasını sağladı. Threads’in yayınlanmasıyla sosyal medya kullanıcıları ilk andan itibaren uygulamaya girmeye başladı ve sosyal medya platformlarında gündem oldu. Öyle ki uygulamaya sadece yedi saat içinde 10 milyon kullanıcı kayıt oldu. İlk 24 saat içerisinde ise 30 milyon kullanıcı barajını aştı. Uygulamaya Türkiye’den de ilgi yoğun. Şimdiden çok sayıda sanatçı ve marka yerini aldı bile.













Sahte Instagram yorumu





Meta’nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda bir ateş emojisiyle birlikte, “Haydi bunu yapalım. Threads’e hoş geldiniz” ifadelerini kullandı. Zuckerberg ayrıca, 11 yıl aradan sonra Twitter’da karşılıklı olarak birbirini gösteren iki örümcek adam fotoğrafı da paylaştı. Elon Musk’tan ise yorum gecikmedi ve “sahte Instagram” vurgusunda bulundu. Musk, “Acıyı gizleyen Instagram’ın sahte mutluluğuna dalmaktansa, Twitter’da yabancılar tarafından saldırıya uğramayı tercih ederim” dedi. Ayrıca Musk, kopyala-yapıştır ifadelerini tweet atan bir kullanıcıya gülen yüz emojisiyle yanıt verdi.

Mark Zuckerberg.





Twitter'dan karşı hamle geldi





Twitter’ın bağlı olduğu X Corp., Threads’in kurucusu Zuckerberg’e “tehdit mektubu” gönderdi. Şirketin avukatı Alex Spiro imzalı mektupta, Threads’in bağlı olduğu Meta’nın, Twitter’dan çıkarılan kişileri işe alarak “sistematik ve kasıtlı biçimde Twitter’ın ticarı sırları ve fikri mülkiyet haklarını kötüye kullandığı” belirtildi. Mektubun “resmi bir uyarı yerine geçtiği ve Twitter’ın haklarını korumaya kararlı olduğu” kaydedildi.





Dezavantajlar neler





Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle Türklerin Threads’e çok ilgi gösterdiğini ama uygulamanın yeni açılmasıyla ilk heyecanın yaşandığını belirtti. Uygulamada birçok eksikliğinin olduğuna dikkat çeken Kırık, “Uygulamanın web sürümü yok. Gündemi takip eden kullanıcılar Twitter’ın daha çok web sürümünü tercih ediyorlar. Threads’te bunun eksikliğini görüyoruz. Hashtag ve trend topic listesinin olmaması da bir dezavantaj. Kullanıcı sayısı her geçen dakika artıyor ama bunun önceden planlanmamış bir hamle olarak sadece Twitter’ın eleştirilerinden yararlanmak adına Mark Zuckerberg’ın gündemi kendi lehine çevirdiğini düşünüyorum. Belli bir noktadan sonra sadece metin ve görsellerin göründüğü ya da arkadaşların birbirlerine yazarak cevap alacağı bir sistemin Facebook’a döndürüleceğini söyleyebiliriz” dedi.



