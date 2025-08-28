Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Gururla söylüyorum ki; bugün, Türk Telekom ve ülkemiz için çok önemli bir gün. Bugün, Türk Telekom’un 2026 yılı Şubat ayında bitecek olan sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığının resmiyete döküldüğü gün olarak tarihe geçiyor. Bu sürecin ülkemizin devletimizin ve şirketimizin menfaatleri çerçevesinde sonuçlanmış olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sözleşme ile Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar tutarında doğrudan katkı sağlayacağız. Bununla birlikte bu yeni sözleşmenin sektörümüze, teknoloji tabanlı tüm endüstrilere ve ülkemizin dijital dönüşümüne etkisi çok daha yüksek ölçekte olacak. Bu müstesna sorumluluğun bize yeniden emanet edilmesinden onur duyuyoruz. Bu anlaşma; Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlama hedefimiz doğrultusunda bize birçok yeni fırsat sunacak, stratejik ve net bir yol haritası çizme olanağı tanıyacak” dedi.





Türkiye’nin dijital geleceğinin inşasına liderlik eden Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında fiber altyapı yatırımlarını sürdürüyor. ‘Herkes için yüksek hızda internet’ sunmak amacıyla 81 ilin her noktasını fiber ağlarla ören Türk Telekom’un sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesi 2050 yılına kadar uzatıldı. Türk Telekom, 2050 yılına kadar devam edecek imtiyaz süresi boyunca yapacağı yatırımlarla Türkiye ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sunacak.





Türkiye ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Gururla söylüyorum ki; bugün, Türk Telekom ve ülkemiz için çok önemli bir gün. Bugün, Türk Telekom’un 2026 yılı Şubat ayında bitecek olan sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığının resmiyete döküldüğü gün olarak tarihe geçiyor. Bu sürecin ülkemizin, devletimizin ve şirketimizin menfaatleri çerçevesinde sonuçlanmış olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sözleşme ile Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar tutarında doğrudan katkı sağlayacağız. Bununla birlikte bu yeni sözleşmenin sektörümüze, teknoloji tabanlı tüm endüstrilere ve ülkemizin dijital dönüşümüne etkisi çok daha yüksek ölçekte olacak. Bu müstesna sorumluluğun bize yeniden emanet edilmesinden onur duyuyoruz. Ülkemizin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak, bugüne kadar imtiyazı, ülkemize ve milletimize hizmet anlayışıyla, tarihi bir misyon olarak üstlendik. Her zaman Türk Telekom’un yaptığı her yatırımın Türkiye’nin kazanımı olduğunun bilinciyle hareket ettik. Yatırımlarımızla ülkemizin her köşesine değer kattık. Oyun alanımızı hem yerel hem de global arenada hep ufkun ötesine taşıma gayreti içinde olduk. Bu anlaşma; Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlama hedefimiz doğrultusunda bize birçok yeni fırsat sunacak, stratejik ve net bir yol haritası çizme olanağı tanıyacak. Süreçteki değerli katkıları için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ve adını sayamadığım emeği geçen tüm paydaşlarımıza, Türk Telekom’un çok kıymetli çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.





506 bin kilometre fiber uzunluk

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır. Biz Türkiye’nin dijital dönüşümünü sağlıyoruz. Sektörümüzün yatırım lideriyiz. İstihdama katkımızla, yatırımlarımızla, ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz teknolojilerimizle; devletimize ve ekonomimize büyük kazanımlar sağladık. Bugün itibarı ile fiber uzunluğumuz 506 bin kilometreyi aştı. Yarım milyon kilometrelik fiber ağ, ülkemizin dijital geleceğinin en güçlü teminatı. Fiber ağımız ve 33,8 milyona yükselen fiber hane kapsamamızla bireylerin ve kurumların dijitalleşmesini destekliyoruz. Fiber yaygınlık kadar önemli bir diğer unsur da hız verebilirlik konusu. Türkiye genelinde 1 Gbps erişim hızı verebildiğimiz hane sayısını 11,5 milyona taşıdık. Ortalama bağlantı hızımızı ise 383 Mbps’e yükselttik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın sonuçları uluslararası raporlara da yansıyor. FTTH Council raporundaki verilere göre Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında fiber altyapı alanında; en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran 3’üncü, en çok fiber aboneye sahip 4. ülke konumunda ve Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yer alıyor. Türkiye’nin her yerini fiber ağlarla örme konusunda kararlıyız. Fiber altyapı 5G için de büyük öneme sahip. 5G’ye geçişte gerekli olan LTE baz istasyonları oranımızı da şimdiden, dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerine çıkararak, %55’e yükselttik. Buradan aldığımız güçle de 5G’ye en hazır operatör olduğumuzu söylüyoruz. Ülke sınırlarını aşan projelerimizle kendimizi sadece Türkiye’nin değil bölgemizin ve dünyanın dijital geleceğini şekillendiren bir aktör olarak görüyoruz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de fiberleşme sürecini başlattık” dedi.





2030 Hedefleri: Daha Hızlı, daha kapsayıcı, daha güçlü