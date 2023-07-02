Türkiye’nin limitsiz ve yenilikçi yerli sosyal medya uygulaması: Yaay

Türkiye’nin yeni ve yerli sosyal medya uygulaması Yaay, kullanıcı dostu yapısı ve yenilikleri ile sınırlara takılmayan deneyimler sunmaya devam ediyor.





Kullanıcılar; içerikleri ve hikâyeleri limitsizce izleyebiliyor, görüntüleyebiliyor, etkileşimde bulunabiliyor. Kendi ilgi alanlarına göre spordan teknolojiye, modadan eğitime farklı birçok gündemi takip edebilen kullanıcılar, yaptıkları paylaşımlardan aldıkları etkileşimlerle puan toplayarak ‘Popüler’ bölümünde yer alabiliyor.





Farklı, dinamik ve yenilikçi bir platform olarak; kategori, gündem etiketi, hikâye paylaşımı, puan sistemi, anında çeviri gibi özellikler sunan Yaay’da güvenli ve keyifli bir şekilde vakit geçirmek mümkün.

Yenilikçi özellikleri ile kullanıcı dostu uygulama: Yaay





Kısıtlar olmadan kullanım sunan Yaay’ı istedikleri kadar kullanabilen kullanıcılar, sınırsızca içerik tüketebiliyor. Kategori özelliği ile kullanıcıların binlerce içeriğin arasında kaybolmadan, ilgi alanlarına göre kategorileri takip etmesini ve paylaşım yapmasını sağlayan Yaay, gündemdeki etiketler yapısıyla da kategoriler sayfasında, yalnızca o kategoride konuşulan etiketlerin takip edilmesine olanak veriyor.

Günlük hayatı renklendirecek özellikleri de deneyimlemeyi sağlayan uygulamayla; istenilen zaman paylaşım yapılabiliyor. Yenilikçi puan sistemi ile Yaay’da beğeni aldıkça puanı yükseltmek, rozet sisteminde yukarı çıkmak, daha yüksek puan ile daha fazla görünür olmak da mümkün.





Birçok özelliğin, sade ve kullanıcı dostu tasarım ile kullanılabildiği uygulamada, anında çeviri özelliği, kullanıcıların gördükleri içerikleri birçok farklı dile çevirmesine fırsat veriyor.



