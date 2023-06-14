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Teknoloji

Twitter'a rakip geliyor: Meta düğmeye bastı uygulama basına sızdırıldı

Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta, rekabete yeni bir soluk getirmek için düğmeye bastı. Geliştirme aşamasında olan ve Twitter'a çok benzeyen sosyal medya platformu basına sızdırıldı.

14:16 . 14/06/2023 Çarşamba
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Twitter'a benzeyen uygulama basına sızdırıldı.

Twitter'a benzeyen uygulama basına sızdırıldı.

Sosyal medya platformları arasında rekabet giderek artırıyor. Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta, Twitter'a çok benzeyen bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığını bildirdi.


BBC'de yer alan bir habere göre; Meta, kullanıcıların son gelişmeleri aktarabileceği metin bazlı yeni bir platform üzerinde çalışıyor.



Facebook’un ürün müdürü Chris Cox, platform ile ilgili kodlama çalışmalarının yapıldığını söyledi. Son zamanlarda basına sızdırılan ve yeni platformun ön izlemesi olduğu iddia edilen görüntüler, şirket tarafından onaylandı.


Eğer yeni platform gerçekten de bu şekilde tasarlanırsa ara yüzü Twitter’ınkine çok benzer olacak. Son zamanlarda tartışmaların odak noktası olan Twitter'ın bu hamleden nasıl etkileneceği ise belli değil.





#Meta
#Twitter
#Facebook
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