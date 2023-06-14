Twitter'a rakip geliyor: Meta düğmeye bastı uygulama basına sızdırıldı

Sosyal medya platformları arasında rekabet giderek artırıyor. Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta, Twitter'a çok benzeyen bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığını bildirdi.





BBC'de yer alan bir habere göre; Meta, kullanıcıların son gelişmeleri aktarabileceği metin bazlı yeni bir platform üzerinde çalışıyor.









Facebook’un ürün müdürü Chris Cox, platform ile ilgili kodlama çalışmalarının yapıldığını söyledi. Son zamanlarda basına sızdırılan ve yeni platformun ön izlemesi olduğu iddia edilen görüntüler, şirket tarafından onaylandı.





Eğer yeni platform gerçekten de bu şekilde tasarlanırsa ara yüzü Twitter’ınkine çok benzer olacak. Son zamanlarda tartışmaların odak noktası olan Twitter'ın bu hamleden nasıl etkileneceği ise belli değil.















