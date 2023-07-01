Yaşanan erişim sıkıntısının nedenini Elon Musk duyurdu: Twitter'da geçici sınırlar uygulandı

Elon Musk, Twitter'da geçici sınırlar uygulandığını açıkladı.
Sosyal medya platformu Twitter'da ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. Elon Musk Twitter’daki aşırı veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için geçici sınırlar uyguladıklarını açıkladı.
Twitter'ın birçok kullanıcısı, "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla karşılaştı. Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı.
Twitter'ın sahibi Elon Musk Twitter’daki aşırı veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için geçici sınırlar uyguladıklarını açıkladı:
Doğrulanmış hesaplar günde 8000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 800 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 400 tweet görüntüleyebilecek.
Kullanıcılar 'kullanım limiti aşıldı' uyarısıyla karşılaştı
Sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, "Kullanım limiti aşıldı" ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarılarıyla karşılaştı.
Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı.
Öte yandan internetteki erişim problemlerini raporlayan "DownDetector" adlı web sitesine Twitter için 6 binden fazla erişim hatası bildirimi yapıldı.
Erişim engeline takılmamak için bildirimlerinizi açın
🛑Twitter'ın 'görüntülenme yasağından' etkilenmemek için bildirimleri açabilirsiniz.
🛑Belirlenen kullanım limitini aşsanız bile haberleri bildirim olarak alabilirsiniz.