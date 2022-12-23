Zelenskiy’e tepki gösteren hesaplar askıya alındı: FBI hala etkin mi Musk?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD’ye bir seyahat gerçekleştirdi. Zelenskiy, Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
- Karşılamanın ardından Biden ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti. Daha sonra Zelenskiy ABD Kongre'sinde bir konuşma yaptı ve ayrıca sosyal medya hesaplarından bir takım açıklamalarda bulundu. İddiaya göre bazı muhafazakâr Twitter hesapları Zelenskiy'nin bu konuşmasına karşı çıktığı için Twitter hesapları askıya alındı.
Bu olayı sosyal medyadan duyuran çeşitli hesaplar, Elon Musk'ı da etiketleyerek:
"FBI hâlâ Twitter'da çalışıyor mu?" diye sordu.
Elon Musk'ın "hangi hesaplar" diye sorması üzerine kullanıcılar askıya alınan hesapların listesini Elon Musk ile paylaştı.