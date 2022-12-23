Teknoloji Zelenskiye tepki gösteren hesaplar askıya alındı FBI hala etkin mi Musk?
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Zelenskiy’e tepki gösteren hesaplar askıya alındı: FBI hala etkin mi Musk?

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışına giden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a ziyaret gerçekleştirdi. Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider Oval Ofis'te basına açık kısa bir görüşme gerçekleştirdi. "Bu ziyareti gerçekleştirebildiğiniz için çok mutluyum" diyen Biden, adil bir barış olana kadar Ukrayna'yı destekleyeceklerini kaydetti. ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap eden Zelenskiy, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve Rusya'yı geri püskürtüyor" dedi. İddiaya göre bazı muhafazakâr Twitter hesapları Zelenskiy'nin bu konuşmasına karşı çıktığı için Twitter hesapları askıya alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenskiy’e tepki gösteren hesaplar askıya alındı: FBI hala etkin mi Musk?
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD’ye bir seyahat gerçekleştirdi. Zelenskiy, Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.

  • Karşılamanın ardından Biden ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti. Daha sonra Zelenskiy ABD Kongre'sinde bir konuşma yaptı ve ayrıca sosyal medya hesaplarından bir takım açıklamalarda bulundu. İddiaya göre bazı muhafazakâr Twitter hesapları Zelenskiy'nin bu konuşmasına karşı çıktığı için Twitter hesapları askıya alındı.

Bu olayı sosyal medyadan duyuran çeşitli hesaplar, Elon Musk'ı da etiketleyerek:

"FBI hâlâ Twitter'da çalışıyor mu?" diye sordu.

Elon Musk'ın "hangi hesaplar" diye sorması üzerine kullanıcılar askıya alınan hesapların listesini Elon Musk ile paylaştı.

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