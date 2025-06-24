Zuckerberg’den 100 milyon dolarlık maaş: WhatsApp'tan iş teklif ediyor

Son aylarda, yapay zeka alanındaki en zeki araştırmacılar ve mühendisler, dünyanın en zengin adamlarından birinden mesajlar almaya başladı.





Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zeka yarışında geride kalmamak için e-posta ve WhatsApp mesajları göndererek, bu alandaki en parlak zihinleri yeni kurduğu “Süperzeka Laboratuvarı”na katılmaları için ikna etmeye çalışıyor.





BİZZAT ONUN MESAJ ATTIĞINA İNANMADILAR

Zuckerberg’in ulaştığı kişiler arasında araştırmacılar, bilim adamları, altyapı mühendisleri, ürün geliştirme uzmanları ve girişimciler bulunuyor. Hatta bazıları, bizzat Zuckerberg’den mesaj aldıklarına inanmayıp ilk başta yanıt bile vermedi.





Üstelik Zuckerberg yalnızca mesaj göndermekle kalmıyor; aynı zamanda teknoloji dünyasının şimdiye kadar gördüğü en pahalı işe alımlarından bazıları için yüz milyonlarca dolarlık teklifler sunuyor. Bazı durumlarda, şirket satın alma teklifleri dahi gündeme geliyor.





Ancak bu cazip finansal tekliflere rağmen, bazı adaylar Meta'nın yapay zeka alanında son dönemde yaşadığı zorluklar nedeniyle şirkete katılma konusunda tereddüt yaşıyor.





ZUCKERBERG "BAŞ MÜLAKATÇI" OLDU

Nisan ayında, Meta’nın yeni bir yapay zeka modelinin performansını abartarak liderlik tablosunu manipüle ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Ayrıca, yeni amiral gemisi modelin tanıtımı da ertelenmişti. Tüm bunlar, şirketin sektördeki ilerleme kapasitesine dair soru işaretleri doğurdu.





Bu durumu tersine çevirmek için Zuckerberg, adeta şirketin baş mülakatçısı haline geldi.





OpenAI’nin kurucu ortakları John Schulman ve Sora adlı video üretici modelin geliştiricisi Bill Peebles’ı Meta’ya katmak için bizzat çaba sarf etti ancak ikisi de teklifi reddetti. Ayrıca OpenAI'nin kurucularından Ilya Sutskever'e de ulaşmaya çalıştı.





100 MİLYON DOLARLIK TEKLİFLER

Bazı adaylara sunulan teklif paketleri 100 milyon doları buldu. Zuckerberg, Scale AI adlı yapay zeka girişimine 14 milyar dolar yatırım yaptı ve CEO’su Alexandr Wang’in yeni oluşturulacak yapay zeka ekibini yönetmesini sağladı.





Böylece henüz 28 yaşındaki Wang, teknoloji tarihinin en kazançlı iş teklifini kabul etmiş biri oldu.





İLK MESAJI KENDİSİ GÖNDERİYOR

Meta’daki işe alım yöneticileriyle birlikte yer aldığı “Recruiting Party” adlı bir WhatsApp grubunda, hedef alınacak kişilerin iletişim tercihini öğrenen Zuckerberg, ilk mesajı genellikle bizzat kendisi gönderiyor. Kimin nerede oturacağından, evinde yemekli görüşmelere kadar sürecin her adımında yer alıyor.



