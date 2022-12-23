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Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı saat kaçta? İşte maç kadrosu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ümraniyespor-Başakşehir maçı ne zaman? Ümraniyespor-Başakşehir maçı saat kaçta? Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniyespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı muhtemel ilk 11
Ümraniyespor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 15. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Ümraniyespor-Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11’i.

Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Ümraniyespor ile Başakşehir’in karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 15. haftasındaki bu mücadele 23 Aralık Cuma günü saat 20:00'da oynanacak. Maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor - Başakşehir mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Ümraniyespor-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Ümraniyespor kadrosu:

  1. Serkan,
  2. Georghe,
  3. Allyson,
  4. Mustafa,
  5. Lenjani,
  6. Kartal,
  7. Serkan,
  8. Onur,
  9. Mrsic,
  10. Metehan,
  11. Umut

Başakşehir kadrosu:

  1. Volkan,
  2. Caiçara,
  3. Duarte,
  4. Touba,
  5. Lima,
  6. Ndayishimiye,
  7. Deniz,
  8. Aleksic,
  9. Berkay,
  10. Serdar,
  11. Okaka

Ümraniyespor puanı kaç?

Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Ümraniyespor, topladığı 7 puanla 19. sırada yer alıyor.

Başakşehir'in kaç puanı var?

Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray'a 7-0'lık skorla kaybeden Başakşehir, topladığı 24 puanla 5. sırada bulunuyor.


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