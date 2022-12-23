Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı saat kaçta? İşte maç kadrosu

Ümraniyespor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 15. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Ümraniyespor-Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11’i.

Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Ümraniyespor ile Başakşehir’in karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 15. haftasındaki bu mücadele 23 Aralık Cuma günü saat 20:00'da oynanacak. Maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor - Başakşehir mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Ümraniyespor-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Ümraniyespor kadrosu:

Serkan, Georghe, Allyson, Mustafa, Lenjani, Kartal, Serkan, Onur, Mrsic, Metehan, Umut

Başakşehir kadrosu:

Volkan, Caiçara, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Serdar, Okaka

Ümraniyespor puanı kaç?

Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Ümraniyespor, topladığı 7 puanla 19. sırada yer alıyor.

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Başakşehir'in kaç puanı var?

Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray'a 7-0'lık skorla kaybeden Başakşehir, topladığı 24 puanla 5. sırada bulunuyor.





ÖZGÜN Antalyaspor-Ankaragücü maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler