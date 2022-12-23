Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı saat kaçta? İşte maç kadrosu

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 15. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Ümraniyespor-Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11’i.
Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
Ümraniyespor ile Başakşehir’in karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 15. haftasındaki bu mücadele 23 Aralık Cuma günü saat 20:00'da oynanacak. Maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda?
Ümraniyespor - Başakşehir mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Ümraniyespor-Başakşehir muhtemel 11'ler:
Ümraniyespor kadrosu:
- Serkan,
- Georghe,
- Allyson,
- Mustafa,
- Lenjani,
- Kartal,
- Serkan,
- Onur,
- Mrsic,
- Metehan,
- Umut
Başakşehir kadrosu:
- Volkan,
- Caiçara,
- Duarte,
- Touba,
- Lima,
- Ndayishimiye,
- Deniz,
- Aleksic,
- Berkay,
- Serdar,
- Okaka
Ümraniyespor puanı kaç?
Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Ümraniyespor, topladığı 7 puanla 19. sırada yer alıyor.
Başakşehir'in kaç puanı var?
Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray'a 7-0'lık skorla kaybeden Başakşehir, topladığı 24 puanla 5. sırada bulunuyor.