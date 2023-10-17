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Hollanda, Yunanistan'ı 90+3'de Virgil van Dijk ile yıktı: 1-0 | ÖZET

EURO 2024 Elemeleri B Grubu 7. haftasında Yunanistan evinde Hollanda’yı konuk etti. Maçı Virgin van Dijk’in dakika 90+3’de penaltı atışından attığı golle Hollanda 1-0 kazandı. Grupta 4. galibiyetini alan Hollanda 12 puanla 2. sırada yer aldı. Yunanistan ise 3. mağlubiyetini alarak 3. sırada yer aldı. Yunanistan - Hollanda maç özetini izlemek ve EURO 2024 Elemeleri toplu sonuçlara bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:10 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Yunanistan 0-1 Hollanda Maç Özeti

Yunanistan 0-1 Hollanda Maç Özeti

Hollanda, EURO 2024 Elemeleri B Grubu 7. haftasında deplasmanda Yunanistan ile karşılaştı. Hollanda son dakikalarda Virgil van Dijk’in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Yunanistan - Hollanda maç özeti ve EURO 2024 Elemeleri puan durumu haberimizde.

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇ ÖZETİ

Yunanistan - Hollanda maç özetini izlemek için

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU SONUÇLAR

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI



#Yunanistan
#Hollanda
#EURO 2024 Elemeleri
16 dakika önce
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