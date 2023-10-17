A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında evinde Letonya'yı konuk etti. Milli takım maçtan 2-0'lık skorla galip gelerek 16 puana ulaştı ve Almanya biletini almış oldu. Galibiyet golleri dakika 58' Yunus Akgün, 83' ve 90 +1' Cenk Tosun (2), 87' Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. A Milliler bu sonuçla birlikte grupta Vincenzo Montella önderliğinde 2'de 2 yaptı ve grupta da 5. galibiyetini elde etmiş oldu. Letonya ise 6. mağlubiyetini alarak 3 puanla son sırada yer aldı. Türkiye - Letonya maç özetini izlemek ve EURO 2024 Elemeleri puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.