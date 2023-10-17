Yunanistan 0-1 Hollanda Maç Özeti
Hollanda, EURO 2024 Elemeleri B Grubu 7. haftasında deplasmanda Yunanistan ile karşılaştı. Hollanda son dakikalarda Virgil van Dijk’in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Yunanistan - Hollanda maç özeti ve EURO 2024 Elemeleri puan durumu haberimizde.
YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇ ÖZETİ
YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇ SONUCU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU SONUÇLAR
EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
EURO 2024 Elemeleri J Grubu son haftasında Portekiz evinde Bosna-Hersek’i konuk etti. Portekiz deplasmanda gol olup yağdı ve 5-0’lık skorla sonuçlandı. Maçın tüm golleri ilk yarıda atıldı. Goller Cristiano Ronaldo (2), Bruno Fernandes, Joao Cancelo ve Joao Felix’ten geldi. Portekiz 8’de 8 yaparak 24 puanla EURO 2024 Almanya’ya katılmaya hak kazandı. Bosna-Hersek - Portekiz maç özetini izlemek ve EURO 2024 Elemeleri güncel puan durumlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. haftasında Belçika evinde İsveç’i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sıralarda maçın oynandığı Brüksel kentindeki Sainctelette Meydanı'nda olaylar meydana geldi. Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede silahlı saldırı gerçekleştirildi ve 2 İsveç vatandaşı hayatını kaybetti. Belçika Ulusal Kriz Merkezi ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo'dan yaşanan saldırı ile ilgili açıklamalar geldi. Peki, Belçika - İsveç maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar.
EURO 2024 Elemeleri A Grubu 7. haftasında İspanya deplasmanda Norveç’e konuk oldu. Dakika 49’da Gavi’nin attığı golle İspanya maçtan 1-0 galip ayrıldı. Alınan bu sonuçla birlikte 15 puana ulaşan İspanya 5. galibiyetini elde etti. Norveç ise 3. mağlubiyetini alarak 10 puanla 3. sırada yer aldı. Norveç - İspanya maç özetini izlemek ve EURO 2024 Elemeleri grupların güncel puan durumlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
EURO 2024 Elemeleri gruplarda 7. hafta maçları devam ediyor. D Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı dün akşam Letonya’yı 4-0 yenerek Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi. Bugün ve yarın oynanacak maçların ardından diğer gruplarda da Almanya bileti alacak bazı takımlar belli olacak. Peki, hangi takımlar EURO 2024’e gidecek? Elemelerde gruplarda son durum ne? İşte soruların yanıtları ve güncel puan durumları.
EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında Galler evinde Hırvatistan’ı konuk etti. Harry Wilson’un attığı gollerle Galler, Hırvatistan’ı 2-1 mağlup etti. Hırvatistan’ın tek golü Mario Pasalic’den geldi. Galler bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederek 10 puanla 2. sırada yer aldı. Hırvatistan ise 3. sıraya geriledi. Galler - Hırvatistan maç özetini izlemek ve EURO 2024 Elemeleri toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında evinde Letonya'yı konuk etti. Milli takım maçtan 2-0'lık skorla galip gelerek 16 puana ulaştı ve Almanya biletini almış oldu. Galibiyet golleri dakika 58' Yunus Akgün, 83' ve 90 +1' Cenk Tosun (2), 87' Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. A Milliler bu sonuçla birlikte grupta Vincenzo Montella önderliğinde 2'de 2 yaptı ve grupta da 5. galibiyetini elde etmiş oldu. Letonya ise 6. mağlubiyetini alarak 3 puanla son sırada yer aldı. Türkiye - Letonya maç özetini izlemek ve EURO 2024 Elemeleri puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.