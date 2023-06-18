Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Zilhicce ayı tarihi belli oldu. Zihice ayına girmemize kısa süre kala, arama motorlarında Zilhicce ayı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayı ibadetleri neler? Ne anlama geliyor? Ne zaman?

ZİLHİCCE NEDİR?

Hac ibadeti ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aya Zilhicce ayı denmektedir. İslam dünyasında büyük önemi taşımaktadır.

2022 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı; 19 Haziran 2023 Pazartesi günü idrak edilecek. Kurban Bayramı da Zilhicce'nin 10'uncu günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti bu on gün içerisinde hac ibadetinin yerine getiriliyor olması İslam alemi açısından önemini artırıyor.

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTULUR MU? NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor. Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Fecr suresinin 2. ayetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Razi, Mefatihu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabiler, “Ey Allah’ın Resulü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de.

Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhari, İdeyn, 11) buyurmuştur. Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyam, 196, 197; Ebu Davud, Savm, 64; Tirmizi, Savm, 46).



