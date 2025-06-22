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ABD savaşa girdi mi, Fordo nükleer tesis vuruldu mu?

ABD savaşa girdi mi, Fordo nükleer tesis vuruldu mu?

08:4222/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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ABD Fordo nükleer tesisi vurdu mu?
ABD Fordo nükleer tesisi vurdu mu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. Peki Fordo'da nükleer sızıntı var mı?

ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık." ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu. Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerine yer verdi.

Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine dönüş yolunda olduğuna işaret eden Trump, "Büyük Amerikan savaşçıları" olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti. Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI." ifadeleriyle tamamladı.

Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, Beyaz Saray’dan halka sesleneceğini duyurdu. “ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an.” ifadelerini kullanan Trump, İran’ın artık bu savaşı sonlandırmaya razı olması gerektiğini belirtti. Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldı.​​​​​​​ İran’da en kritik nükleer tesisi Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini doğruladı.

İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık bir saat önce İsfahan ve Kaşan'da düşman hedeflerine karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirten Salihi, "Aynı zamanda Natanz ve İsfahan'da da çok sayıda patlama duyuldu. İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılara tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Fordo'da nükleer sızıntı var mı?

Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi açıklama yaptı. Yetkili, "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.




#ABD
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#İran İsrail savaşı
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