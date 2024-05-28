Burûc Suresi, Kur'an'ın 85. suresidir. Sure, 22 ayetten oluşur. Sure, gökyüzündeki burçlara yemin ederek başlar ve Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü vurgular. Tarihte inançlarından dolayı işkence gören ve yakılan müminler topluluğu olan Ashab-ı Uhdud'dan bahsedilir. Onların sabrı ve Allah'a olan bağlılıkları övülür. Sure, Allah'ın her şeyi gördüğünü, mazlumların ahirette ödüllendirileceğini ve zalimlerin cezalandırılacağını hatırlatır. Peki Buruc Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Buruc Suresi ilk yedi ayeti ve meali
Buruc Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ayeti Arapça yazılışı ve okunuşu
- وَالسَّمَٓاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِۙ (١)
- وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِۙ ﴿٢﴾
- وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍؕ ﴿٣﴾
- قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُودِۙ ﴿٤﴾
- اَلنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِۙ ﴿٥﴾
- اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌۙ ﴿٦﴾
- وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنٖينَ شُهُودٌؕ(٧ )
Buruc Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ayeti Türkçe anlamı
﴾1﴿ Andolsun burçlarla dolu göğe,
﴾2﴿ Vaad edilmiş güne,
﴾3﴿ Tanıklık edene ve edilene ki,
﴾4-5﴿ O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır!
﴾6-7﴿ Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı.