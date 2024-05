Burûc Suresi, Kur'an'ın 85. suresidir. Sure, 22 ayetten oluşur. Sure, gökyüzündeki burçlara yemin ederek başlar ve Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü vurgular. Tarihte inançlarından dolayı işkence gören ve yakılan müminler topluluğu olan Ashab-ı Uhdud'dan bahsedilir. Onların sabrı ve Allah'a olan bağlılıkları övülür. Sure, Allah'ın her şeyi gördüğünü, mazlumların ahirette ödüllendirileceğini ve zalimlerin cezalandırılacağını hatırlatır. Peki Buruc Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Buruc Suresi ilk yedi ayeti ve meali