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Buruc Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ayeti, meali, okunuşu

Buruc Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 85. suresidir ve 22 ayetten oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını ilk ayette geçen ve "burçlar" anlamına gelen "el-Buruc" kelimesinden alır. Surede, inkarcıların ahiretteki kötü akıbetleri ve müminlerin mutlu sonları üzerinde durulmaktadır. Refah'ta yakılarak şehit edilen Gazzeli kadının cebinden Buruc Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ayeti çıkınca Buruc Suresi İlk yedi ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? sorusu merak konusu oldu. İşte Buruc Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ayeti ve meali.

11:39 - 28/05/2024 mardi
Güncelleme: 11:43 - 28/05/2024 mardi
Yeni Şafak
Buruc suresi ilk 7 ayeti anlamı
Buruc suresi ilk 7 ayeti anlamı

Burûc Suresi, Kur'an'ın 85. suresidir. Sure, 22 ayetten oluşur. Sure, gökyüzündeki burçlara yemin ederek başlar ve Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü vurgular. Tarihte inançlarından dolayı işkence gören ve yakılan müminler topluluğu olan Ashab-ı Uhdud'dan bahsedilir. Onların sabrı ve Allah'a olan bağlılıkları övülür. Sure, Allah'ın her şeyi gördüğünü, mazlumların ahirette ödüllendirileceğini ve zalimlerin cezalandırılacağını hatırlatır. Peki Buruc Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Buruc Suresi ilk yedi ayeti ve meali

Buruc Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ayeti Arapça yazılışı ve okunuşu

  • وَالسَّمَٓاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِۙ (١)
  • وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِۙ ﴿٢﴾
  • وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍؕ ﴿٣﴾
  • قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُودِۙ ﴿٤﴾
  • اَلنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِۙ ﴿٥﴾
  • اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌۙ ﴿٦﴾
  • وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنٖينَ شُهُودٌؕ(٧ )

Buruc Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ayeti Türkçe anlamı

﴾1﴿ Andolsun burçlarla dolu göğe,

﴾2﴿ Vaad edilmiş güne,

﴾3﴿ Tanıklık edene ve edilene ki,

﴾4-5﴿ O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır!

﴾6-7﴿ Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı.

Refah'ta yakılarak şehit edilen Gazzeli kadının cebinden o ayetler çıktı: Mü’minleri yakmak için hendek kazıp alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir

Katil İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının kararını hiçe sayarak Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kente tonlarca ağırlığında 8 füze ile saldırması sonrası 50'ye yakın masum Filistinli şehit olmuştu. O alçak saldırıda hayatını kaybeden Gazzeli kadının cebinden çıkan ayetler görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. Gazzeli kadın, Buruc suresinin ilk 7 ayetinin yazılı olduğu Kur'an-ı Kerim sayfasını yanında tuttuğu ortaya çıktı. O ayetlerde Allah (cc) şöyle buyuruyor: Burçlarla dolu göğe andolsun, va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun. Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir. O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.


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il y a 3 heures
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