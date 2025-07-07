Savaş sonrası toplumlarda uluslararası hukukun rolü Boğaziçi Üniversitesi'nde tartışıldı

Uluslararası Hukuk Konferansı Princeton Üniversitesi’nden Prof.Richard Falk, Leiden Üniversitesi’nden Prof. Carsten Stahn, King’s College London’dan Prof. Satvinder Juss, Xi’an Jiaotong-Liverpool University’den Prof. Mohsen Al Attar, Peking University’den Dr. Yi Lu ve Omran Center for Strategic Studies’ten Dr. Yaser Tabbara gibi dünyanın önde gelen hukuk akademisyenlerini bir araya getirdi. Katılımcılar, savaş sonrası toplumların yeniden yapılanmasında uluslararası hukukun rolünü ve adaletin yeniden tesis edilmesi süreçlerini Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde derinlemesine tartıştı.









Konferansın açılış konuşmalarını, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır yaptı. Konferansın moderatörlüğünü üstlenen akademisyenler ise farklı disiplinlerden gelen katılımcılarla birlikte, uluslararası hukukun çatışma sonrası dönemde yeniden inşaa ve adaletin tesis edilmesi dönemindeki önemine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundular. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Konferansın açılışında yaptığı konuşmada, adalet arayışının önemine dikkat çekerek; “Gazze’den Suriye’ye, Ukrayna’dan Myanmar ve Sudan’a kadar birçok coğrafya çatışmalarla sarsılmakta; bu durum fiziksel ve psikolojik yıkımın yanı sıra, toplumsal gelişimde derin yaralar açmaktadır. Adalet ve yeniden yapılanma, günümüzün en kritik küresel meselelerinden biridir.” ifadelerini kullandı.





Prof. Dr. İnci ayrıca Hukuk eğitiminin çok yönlü bir vizyonla ele alınması gerektiğine işaret ederek “Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yalnızca kaliteli mesleki eğitim sunmakla kalmayan, aynı zamanda adaletin evrensel boyutlarını yeniden düşünmeye ve yeni adalet felsefeleri üretmeye çalışan bir prensiple yola çıkmıştır,” dedi. Son olarak, katılımcı üniversitelere teşekkür eden Prof. Dr. İnci, “Princeton, Cornell, Oxford, King’s College London, Leiden, Ottawa ve Pretoria gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu katılım, konferansımızı gerçekten küresel bir diyalog platformuna dönüştürmektedir,” sözlerini kaydetti.





Konuşmasının sonunda konferansın uzun vadeli etkilerine dair umutlarını dile getiren İnci, sözlerini şu şekilde tamamladı: “İnanıyorum ki bu konferans, umutları artıracak ve adaletin yeniden inşası yolunda anlamlı bir adım olacaktır.” Konferansta, savaş sonrası toplumlar üzerinde yürütülen derinlemesine tartışmalar, adaletin sağlanmasında uluslararası hukukun oynadığı stratejik rolü tekrar gündeme getirdi. Prof. Richard Falk, konuşmasında, “Uluslararası hukukun, sadece çatışmaların çözümünde değil, aynı zamanda bu süreçlerin adil ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinde de kritik bir rol oynadığını,” vurguladı. Prof. Satvinder Juss, mülteci hakları ve göç politikaları üzerine yaptığı konuşmada, “Uluslararası hukuk, çatışma sonrası toplumların yeniden inşasında, özellikle mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlamada daha fazla sorumluluk üstlenmelidir” ifadelerini kullandı.





Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Hukuk Konferansı’nda dikkat çeken bir diğer konuşma, Cornell Üniversitesi’nden Prof. Siba N’Zatioula Grovogui tarafından yapıldı. Grovogui, uluslararası hukukun Batı merkezli yaklaşımını eleştirerek, bu sistemin tek bir geleneği temel almasının büyük bir hata olduğunu belirtti: “Uluslararası hukuk evrensel bir mirastır ancak içinde birden fazla gelenek barındırır. Buna rağmen biz yalnızca tek bir geleneği başlangıç, ‘alfa ve omega uluslararası hukuku’ olarak aldık. Bu büyük bir hatadır.” Grovogui, uluslararası hukuk ve adaletin tarihsel kökenlerinde Batı dışı geleneklerin görmezden gelindiğini belirterek, Filistinlilerin uluslararası hukuk bağlamındaki haklarına değindi: “Filistinliler, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru müdafaa hakkına sahiptir. İyi insanlar bunu bilirler.





Ancak bugün, ABD’deki üniversitelerde Filistinlilerin haklarından dahi söz edemezsiniz.” Grovogui ayrıca, bugün sadece eleştirinin yeterli olmayacağını ve asıl görevin uluslararası hukuku kendi tarihsel köklerinden yeniden savunmak ve inşa etmek olduğunu vurguladı. Prof. Carsten Stahn’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumlarda, uluslararası ceza hukuku, yapısal adalet reformları, göçmen hakları ve yerel aktörlerin dönüşüm süreçlerindeki rolü gibi konular derinlemesine tartışıldı. Prof. Mohsen Al Attar, yapısal dönüşüm ve uluslararası ceza mahkemelerinin rolü üzerine yaptığı konuşmada, küresel adaletin sağlanmasında yerel aktörlerin katkılarının önemine dikkat çekti. Ayrıca Prof. Yi Lu, Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin çıkış noktası ve çatışma sonrası ekonomi üzerine yaptığı tartışmalarla, savaş sonrası süreçlerde uluslararası ekonomik kurumların oynadığı rolü ele aldı. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yalnızca kaliteli eğitim sunmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası hukuk gibi küresel alanlarda etkili bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır, Konferansa ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, uluslararası hukuk ve adaletin sadece akademik sınırlarını zorlayan değil, aynı zamanda bu alanlarda toplumsal sorumlulukları da göz önünde bulunduran bir anlayışla hareket etmektedir,” ifadelerine yer verdi.







