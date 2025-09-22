11 Haziran'da dondu kaldı: Her gün 2019'a uyanıyor hafızası 2 saatte bir sıfırlanıyor

ABD’de yaşayan 15 yaşındaki Riley Horner, 2019 yılında katıldığı okul etkinliğinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kaldı.





Arkadaşlarıyla dans ederken sahnedeki öğrencilerden birinin ayağının başına çarpması sonucu ağır bir beyin sarsıntısı geçiren genç kız, o günden bu yana her iki saatte bir hafızasını kaybediyor.

11 HAZİRAN’DA TAKILI KALAN ZAMAN

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Horner, ilk incelemelerde ciddi bir sorun görülmediği için taburcu edildi.

Ancak sonraki günlerde durum dramatik şekilde değişti. Uyandığında hâlâ 11 Haziran 2019’da olduğunu sanan genç kız, zamanın o günde donup kaldığına inandı.

Başlangıçta her 45 dakikada bir hafıza kaybı yaşayan Horner’ın bu süresi zamanla iki saate kadar uzadı.

TRAVMATİK BEYİN HASARI TEŞHİSİ

Aylar süren tetkiklerin ardından Horner’a Travmatik Beyin Hasarı (TBI) teşhisi konuldu. Bu durum yalnızca hafızasını değil, aynı zamanda dikkatini toplama ve olayları sıralama yeteneğini de olumsuz etkiledi.





Utah’taki özel bir merkezde tedavi gören genç kız, süreç sonunda kısmen yeni anılar kaydedebilir hale gelse de kazayla tedavi arasındaki altı aylık dönem zihninde tamamen kayıp. Ayrıca Horner, epileptik nöbetler yaşamaya devam ediyor.





HAYATINI TELEFON NOTLARIYLA SÜRDÜRÜYOR

Haber 7'nin haberine göre, hafıza kaybı nedeniyle günlük yaşamını sürdürebilmek için sürekli telefonuna notlar alan Riley, çevresinden topladığı bilgilerle günü tamamlamaya çalışıyor.





Notları olmadan tek bir günü bile sürdüremediğini ifade eden genç kız, buna rağmen eğitimine devam ediyor. Annesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre Riley, kısa süre önce hemşirelik stajına başladı.





Nöbetlerine rağmen eğitimini sürdürmekte kararlı olan genç kız, mesleğinde başarılı olmayı hedefliyor.





UZMANLARDAN UYARI: HIPOKAMPUS EN HASSAS BÖLGE

Uzmanlar, travmatik beyin hasarının hafızayı yöneten hipokampus bölgesini en çok etkileyen darbelerden biri olduğunu belirtiyor. Bu tür yaralanmalar yalnızca hafıza sorunlarına değil, aynı zamanda epileptik nöbetler, kişilik değişimleri ve bilişsel bozukluklara yol açabiliyor.





ABD’de her yıl yaklaşık 2,8 milyon kişi travmatik beyin hasarı nedeniyle acil servise başvuruyor.





HER GÜN YENİDEN MÜCADELE