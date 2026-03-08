ABD'de Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı tahliye edildi

ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan Kansas City Uluslararası Havalimanı, bildirilen potansiyel bir "tehdit" nedeniyle geçici süreliğine boşaltıldı. Federal Soruşturma Bürosu ve yerel havacılık birimleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Havalimanı sözcüsü Jackson Overstreet, Associated Press'e yaptığı açıklamada, tehdidin yerel saatle 11.50'de bildirildiğini ve bu noktada tüm terminalin tahliye edildiğini, alana iniş yapan uçakların da pistte bekletildiğini söyledi.
"Birdenbire bir havaalanı çalışanı 'derhal tahliye edin' dedi"
Tahliye sırasında yaklaşık 2 bin kişinin terminalden çıkarıldığı belirtildi.
Tahliyeden yaklaşık 2 saat sonra terminallerin yeniden açıldığı ancak soruşturma ekiplerinin otoparklarda aramalarına devam ettiği bildirildi.