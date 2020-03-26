Dünya Abluka altında tutulan Gazzede koronavirüs vaka sayısı 86ya yükseldi
KORONAVİRÜS

Abluka altında tutulan Gazze'de koronavirüs vaka sayısı 86'ya yükseldi

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yeni tip koronavirüs toplam vaka sayısının 86’ya yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Vakaların 17'si ise yapılan tedaviler sonucu sağlığına kavuştı.
Vakaların 17'si ise yapılan tedaviler sonucu sağlığına kavuştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Mulhim yaptığı açıklamada, "Dün Kudüs’ün kuzeybatısındaki Biddu beldesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişiyle temas eden 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildi" dedi.

Böylece 9’u Gazze Şeridi’nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 vaka sayısı 86’ya yükselmiş oldu.

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Koronavirüsün 6 binden fazla kişiyi öldürdüğü İtalya'da belediye başkanları ve valiler yasaklara uymayan vatandaşlara sosyal medyadan ateş püskürüyor.

Ne olmuştu?

Vakalardan 17’si yapılan tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuştu.

  • Mulhim, dün yaptığı açıklamada, Biddu beldesi sakini 60 yaşındaki bir kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylece Filistin’de ilk defa Kovid-19 nedeniyle bir ölümün kaydedildiğini belirtmişti.

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