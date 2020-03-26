Abluka altında tutulan Gazze'de koronavirüs vaka sayısı 86'ya yükseldi

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Mulhim yaptığı açıklamada, "Dün Kudüs’ün kuzeybatısındaki Biddu beldesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişiyle temas eden 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildi" dedi.
Böylece 9’u Gazze Şeridi’nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 vaka sayısı 86’ya yükselmiş oldu.
Ne olmuştu?
Vakalardan 17’si yapılan tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuştu.
- Mulhim, dün yaptığı açıklamada, Biddu beldesi sakini 60 yaşındaki bir kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylece Filistin’de ilk defa Kovid-19 nedeniyle bir ölümün kaydedildiğini belirtmişti.