Abluka altında tutulan Gazze'de koronavirüs vaka sayısı 86'ya yükseldi

Spor

Süper Lig'in en değerlisi Sörloth

Süper Lig’in en değerli oyuncusu Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth oldu. 16 milyon euroluk değeri ile ilk sırada yer alan Norveçli oyuncuyu takım arkadaşı Abdulkadir Ömür ise 14 milyon euroluk değeri ile takip etti.