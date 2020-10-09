Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve 7 köyü işgalden kurtardı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardığını açıkladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, 'Hadrut kasabası, Çaylı köyü, Yukarı Güzdek, Görezilli köyü, Qaracallı köyü, Süleymanlı köylü, Efendiler köyü ve Sur köyü kurtarıldı' dedi. DÜNYA Ermenistan gizliyor: 5 bin asker ve subay kayıp! OYNAT 00:58 Bir köye daha Azerbaycan bayrağı dikildi: Şükürbeyli Ermenistan işgalinden kurtarıldı Azerbaycan Ordusunun Ermenistan'dan kurtardığı Şükürbeyli köyünün görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2210888'); PID2.render('pid#comment-count-2210888'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder DÜNYA Azerbaycan, Ermeni hedeflerine ağır darbe: Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı DÜNYA Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt