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Dünya Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve 7 köyü işgalden kurtardı
ASYA

Azerbaycan ordusu ilerliyor: Hadrut kasabası ve birkaç köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve 7 köyü işgalden kurtardı

Azerbaycan'dan son dakika açıklaması geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA AA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, "Hadrut kasabası, Çaylı köyü, Yukarı Güzdek, Görezilli köyü, Qaracallı köyü, Süleymanlı köylü, Efendiler köyü ve Sur köyü kurtarıldı" dedi.

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