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Ben-Gvir New York’a gidemedi

Ben-Gvir New York’a gidemedi

04:005/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Ben-Gvir.
Ben-Gvir.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD’nin New York kentine yapmayı planladığı ziyareti iptal etmek zorunda kaldı.

Haaretz gazetesinde yer alan iddiaya göre, 7-8 Temmuz’da New York’ta gerçekleştirilmesi beklenen Birleşmiş Milletler (BM) Polis Şefleri Zirvesi’ne heyet başkanı olarak katılması beklenen Ben-Gvir, Hind Receb Vakfı’nın daha önce ABD Başsavcılığı’na tutuklanması için dilekçe vermesi ve vize almakta yaşadığı zorluklar yüzünden New York ziyaretini iptal etti. Hind Recep Vakfı, savcılığa verdiği dilekçede Ben-Gvir’in soykırıma teşvik ve ABD vatandaşlarına karşı suç işleme suçlamasıyla tutuklanmasını talep etmişti.



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