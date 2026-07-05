Ben-Gvir New York’a gidemedi

Haaretz gazetesinde yer alan iddiaya göre, 7-8 Temmuz’da New York’ta gerçekleştirilmesi beklenen Birleşmiş Milletler (BM) Polis Şefleri Zirvesi’ne heyet başkanı olarak katılması beklenen Ben-Gvir, Hind Receb Vakfı’nın daha önce ABD Başsavcılığı’na tutuklanması için dilekçe vermesi ve vize almakta yaşadığı zorluklar yüzünden New York ziyaretini iptal etti. Hind Recep Vakfı, savcılığa verdiği dilekçede Ben-Gvir’in soykırıma teşvik ve ABD vatandaşlarına karşı suç işleme suçlamasıyla tutuklanmasını talep etmişti.