Biden: Bu bir trajedi

Rus kuvvetlerinin ve paralı askerlerin insanlığa karşı suç işlediğini, sivilleri öldürdüğünü, tecavüzü bir savaş silahı olarak kullandığını dile getiren Biden, "

Putin'in bugün söylediği gibi, ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'yı kontrol etmeye veya yok etmeye çalışmıyor.