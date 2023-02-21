Biden: Bu bir trajedi

ABD Başkanı Joe Biden Polonya'da konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyarette bulunduğu Polonya'nın başkenti Varşova'da cumhurbaşkanlığı sarayının önünde Polonyalılara hitaben konuşma yaptı.
- Biden, "Varşova Ayaklanması"na atıfta bulunarak, bölünme ve baskının bu olayla sona erdiğini, Polonya'nın dayandığını ve kazandığını söyledi.
ABD'NİN NATO İTTİFAKINA BAĞLILIĞI ÇOK SAĞLAM
Biden, savaşın devam ettiği her günün Putin'in seçimi olduğuna işaret ederek, "Rusya'nın Ukrayna işgalini durdurması savaşın sonu olurdu. Ukrayna'nın kendini savunmayı bırakması ise Ukrayna'nın sonu olurdu." dedi.
"PUTİN YANILDI"
Ukraynalı savaşçılar için hava savunma sistemleri, topçu silahları, tanklar için kritik silahlar ve malzemeler sağlandığına dikkati çeken Biden, Rusya'nın bir yıl önce Ukrayna'yı işgal ettiğinde sadece Ukrayna'nın sınanmadığını, tüm dünyanın asrın sınanmasıyla karşı karşıya kaldığını, ABD'nin, AB'nin ve tüm demokrasilerin sınandığını söyledi.
Biden, birlik olmanın önemine değinerek, "Putin, tankların Ukrayna'ya girme emrini verdiğinde pes edeceğimizi düşündü. Ancak yanıldı. Ukraynalı vatandaşlar çok cesurlar. ABD, Avrupa, Atlantik'ten Pasifik'e ulusların bir koalisyonu, demokrasiyi birleştirmek için çok güçlüydük." değerlendirmesinde bulundu.
Putin'in, kararlılığı kırmak için enerjiyi bir silah haline getirebileceğine dikkati çeken Biden, bu nedenle Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarına bağımlılıktan kurtulması konusunda beraber çalıştıklarını kaydetti.