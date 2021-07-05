Dibeybe meydan okudu

Libya’da 5 Şubat’ta Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun (LSDF) üyeleri ile geçici hükûmetin başbakanı seçilen Dibeybe, “Hükûmetimiz” isimli platformun internet sayfasında canlı yayınlanan programda halkın sorularını yanıtladı. 24 Aralık’taki seçimler öncesi İsviçre’de düzenlenen toplantılarda anayasanın temeli konusunda uzlaşmaya varılamaması sonrası Başbakan Dibeybe, darbeci Hafter’e rest çekti.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

Libya Başbakanı Dibeybe, İsviçre’de sonuç alınamayan anayasa görüşmelerinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başlıca hedeflerinin Libya’da barışın sağlanması, savaş ve müdahale yaşanmaması olduğunu vurgulayan Dibeybe, Hafter’i kast ederek, “Yurt dışından destek alan ve finanse edilen, Libya’da savaş açan ve bizimle savaşan herhangi bir tarafın hegemonyası altında olamayız” dedi. Ülke topraklarının tüm Libya halkına ait olduğunu ve hiçbir ordunun, silahlı veya silahsız hiçbir grubun tekelinde olamayacağını aktaran Başbakan, “İkinci Berlin Konferansı’nda Libya devletinin prestijini geri kazandık ve inisiyatif sunduk. Geçmiş yıllarda Libya dosyası tamamen dış dünyanın elindeydi. Libya için sunulan herhangi bir çözümün önce Libya’dan geçmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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Hafter

DESTEK YAĞDI

Başbakan Dibeybe’nin açıklamaları sonrası Libya’daki siyasi ve askeri kurum liderlerinden destek bildiren açıklamalar peş peşe geldi. Batı Trablus Koruma Gücü tarafından yapılan açıklamada, Hafter kast edilerek, Libyalıların kanının dökülmesine neden olan ve darbe girişiminde bulunan bir kişinin adaylığına izin verecek her türlü teklif ve sonucu tamamen reddettikleri belirtildi. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ise Hafter’e, “Askeri üniformanı çıkar, ABD vatandaşlığından çık, savaş suçlarıyla ilişkili hukuki durumunu düzelt. Ancak mühimmat sandıklarında kaybettiğin gibi sen yine oy sandıklarında da kaybedeceksin” dedi.

TRABLUS’U ALACAKMIŞ

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Öte yandan meşru hükûmete darbe girişiminde bulunan ve sivilleri katleden Hafter, 24 Aralık’ta seçimlerin gerçekleşmemesi durumunda Trablus’a tekrar saldıracağını duyurdu. 2019 yılındaki başarısız saldırısında can kaybından korktuğu için yoğun güç kullanmadığını iddia eden Hafter, seçimlerin vaktinde yapılmaması halinde gerçek savaş anının geleceğini ve Trablus’u kurtaracağını öne sürdü. İsviçre’de BM öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde LDSF üyeleri seçimler öncesi anayasanın temeli konusunda uzlaşmaya varamamıştı. Taraflar Hafter’in adaylığına imkân sağlayacak anayasal maddelerle ilgili ihtilafa düşmüş ve masadan ayrılmıştı.

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