Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunan panikte Türkiyenin Meis adımı dengelerini sarstı
AVRUPA

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde son durum?

Yunan panikte! Türkiye’nin Meis adımı dengelerini sarstı

Türkiye’nin sınırına 800 metredeki Meis adası ile Rodos arasındaki bölgede sismik aramaya başlaması Yunanistan’ı panikletti. Alarm durumuna geçen Atina yönetimi, bölgeye yeni savaş gemisi göndererek gerilimi artırmaya çalışıyor. Yunan basını, bir adım daha ileri gitti ve donanma ile birlikte kara ve hava unsurlarının hazırlık içinde olduğunu iddia etti.

Talha Menteş Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Türkiye’nin Oruç Reis gemisini sismik araştırma için Meis ve Rodos adası arasındaki bölgeye gönderme kararı almasıyla başlayan gerilim devam ediyor. Oruç Reis çalışmalarına başlamadan ordusunu alarma geçiren Yunanistan Ege’ye yeni savaş gemileri gönderdi. Yunan Donanması’nın “Her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır” olduğunu yazan Yunan basını, donanma ile birlikte Kara ve Hava Kuvvetleri’nin de hazırlık içinde olduğunu iddia etti.

MÜHİMMAT SEVK ETMİŞLER

İzinleri iptal edilen Meriç (Evros), Kuzey Eğe ve Güney Ege’deki askeri birliklerin teyakkuzda olduğu ve birçok birimin mühimmat yüklemesi yaptığı dile getirildi. Öte yandan Yunan Hava Kuvvetleri’ndeki pilotlara hazır olmaları söylendi. Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin Oruç Reis’in çalışmasına göre 2 Ağustos’a kadar alarm seviyesinde kalacağı öğrenildi.

On beş savaş gemisi koruyor: Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi
GÜNDEM
On beş savaş gemisi koruyor: Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi

MUHALİFLERLE GÖRÜŞECEK

Yunan donanması birlikleri önceki günden beri Ege Denizi’nin güneyi ve güneydoğusuna konuşlandırılıyor. Donanmanın yüzde 85’i burada yerini aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile olan gerginliğin ardından muhalefet partilerini liderleriyle toplantı düzenledi. Toplantılarda AB Zirvesi’nin sonuçları hakkında ve aynı zamanda Yunan-Türk cephesindeki gelişmeler hakkında bilgi vermesi amacıyla gerçekleştirildi.

Macron’un kuyruk acısı

Macron

Libya ve Doğu Akdeniz’de kaybedenler arasında yer alan Fransa, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi de fırsata çevirmek için harekete geçti. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’le görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Macron, “Türkiye’nin AB sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz” dedi. Macron, “Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki provokasyonlarına yanıt vermemesinin ciddi bir hata olacağını” söyledi. Macron “Yunanistan ve Kıbrıs’ın kıta sahanlığı ihlalleri nedeniyle” Ankara’ya daha fazla yaptırım getirilmesi çağrısında bulundu.

AK PARTİ’DEN MACRON’A TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çelik, “Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor. Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’dede yapıyor.” dedi.

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseldi: Navtex nedir ve neden ilan edildi?
DÜNYA
Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseldi: Navtex nedir ve neden ilan edildi?

Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi
DÜNYA
Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

Oruç Reis yeni görevine hazır

Oruç Reis
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, geçen yıl Temmuz’da sosyal medyada, Oruç Reis’in Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerine başlayacağını duyurmasının ardından çalışmalara başlandı. Daha önce Karadeniz ve Marmara’da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis, o tarihten bu yana Akdeniz’de faaliyetlerine devam ediyor.
  • DOĞU AKDENİZ’E GİDECEK
  • En son Batı Güzelyurt-2 lokasyonunda üç boyutlu sismik toplama faaliyetlerini yürüten Oruç Reis, gerekli hazırlıkların ardından yeniden Akdeniz’e açılacak. Antalya Limanı mendirek sahası dışındaki rıhtıma bir süre önce demirleyen sismik arama gemisinin, Doğu Akdeniz’de faaliyetine başlaması bekleniyor.

Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Reddediyoruz
GÜNDEM
Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Reddediyoruz
Abone Ol Google News
Şükür kavuşturana Diriliş Günü

Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü'

Ayasofya'nın açılış gününe ilişkin tüm detaylar ve hazırlıklar...
Ayasofyanın açılışında kimler olacak?

Ayasofya'nın açılışında kimler olacak?
Fransaya sert tepki

Fransa'ya sert tepki

Dışişleri: Fransa kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli.
Milyonların beklediği haber

Milyonların beklediği haber

​İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi.
Özel parası basıldı

Özel parası basıldı

Yarın piyasaya sürülecek.
Yedi ilde <br>sayılar yükseldi

Yedi ilde
sayılar yükseldi

​Son üç günde en çok artış olan iller açıklandı.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Ayasofya'ya <br>yeni tabela asıldı

Ayasofya'ya
yeni tabela asıldı

Erdoğan'a ​MHP lideri Bahçeli de eşlik etti.

İlk ölüm haberi değildi

İlk ölüm haberi değildi

​Asım Gültekin'in vefatı, akıllara yıllar önce yaptığı şakayı getirdi.

Emekliye <br>sevk edildiler

Emekliye
sevk edildiler

Orgeneral Metin Temel ile Zekai Aksakallı emekli edildi.
İşte Ayasofya Vakfiyesi

İşte Ayasofya Vakfiyesi

Fatih'in vakfiyesi, Ayasofya Camisi'nin tarihine ışık tutuyor.

​Türkiye'nin Navtex ilanı Fransa'yı da rahatsız etti.
Tam 101 yıl önce

Tam 101 yıl önce

​Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
YAŞ kararları açıklandı

YAŞ kararları açıklandı

Komuta kademesi değişmedi, general ve amiral sayısı arttı.

​Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.