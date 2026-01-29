Filistinli uygulama Siyonist yapıyı vurdu: Sosyal medyada intifada

Sosyal medya platformu TikTok’un ABD’deki mülkiyet yapısının değişmesi ve siyonist yapıyla bağlantılı hale gelmesi küresel ölçekte bir sosyal medya intifadasını tetikledi. Çinli ana şirket ByteDance’in payının yüzde 20’nin altına düştüğü, Siyonist Ellison ailesinin sahip olduğu Oracle, Silver Lake ile Abu Dabi merkezli MGX’in ortak olduğu yeni yapı, özellikle siyasi tarafsızlık ve veri güvenliği konusunda endişeleri artırdı. TikTok'un sahipliğinin Siyonistlerin eline geçmesiyle özellikle ABD'de Filistin içeriklerine yoğun sansür uygulandığı biliniyor. Bu sansür karşısında binlerce kişinin sığınağı, Gazze'deki soykırımda 60'tan fazla akrabası öldürülen Filistinli Issam Hijazi'nin kurduğu UpScrolled oldu. Geçtiğimiz yıl Hijazi tarafından kurulan UpScrolled, son günlerde kısa sürede Apple App Store’da genel sıralamada 12’nci, sosyal ağlar kategorisinde ise 1’inci sıraya yükseldi. Uygulama, siyasi tarafsız kalma vaadi, şeffaflık söylemi ve algoritmalar yerine “kullanıcı odaklı” yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Issam Hijazi

ALGORİTMALARA VE SHADOWBAN'A SON

UpScrolled’un internet sitesinde platformun amacı, kullanıcılara düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ve sansür endişesi yaşamadan içerik paylaşabilecekleri bir alan sunmak olarak tanımlanıyor. Şirket, gizli algoritmalar yerine kronolojik ve etkileşime dayalı, açıklanabilir bir akış kullandığını belirtiyor. Shadowban'ın (Gölge yasak) uygulanmadığı, moderasyonun şeffaf kurallarla ve insanlar tarafından yapıldığı vurgulanıyor. Ayrıca kullanıcı verilerinin satılmadığı ve verilerin Avrupa Birliği sunucularında tutulduğu ifade ediliyor.

ABD'DEN YOĞUN İLGİ

Hijazi, UpScrolled’u yalnızca TikTok, Meta veya X’e bir alternatif olarak görmediklerini belirterek, “Bu, gücü şirketlerden alıp insanlara geri veren bir dijital ekosistem. Sosyal medyanın ne olması gerektiğini yeniden düşünmek istiyoruz” ifadelerini kullanıyor. Pazar araştırma şirketi Appfigures’a göre, TikTok anlaşmasının kesinleştiği perşembe ile cumartesi arasında UpScrolled yaklaşık 41 bin kez indirildi. Bu rakam, uygulamanın bugüne kadarki toplam indirmelerinin neredeyse üçte birine karşılık geliyor. Günlük ortalama indirme sayısı 14 bine ulaşırken, artış oranı yüzde 2 bin 850 olarak kaydedildi. Toplam indirme sayısı 140 bin civarında; bunun 75 bini ABD’den.

TIKTOK'UN CEO'SU İSRAİL HİZMETİNDE

UpScrolled’un yükselişi, TikTok’un yeni ortaklarıyla ilgili siyasi tartışmalarla da ilişkilendiriliyor. Oracle’ın İsrail’le olan yakın bağları, CEO Safra Catz’ın İsrail yanlısı açıklamaları ve şirketin İsrail Savunma Kuvvetleri ile yürüttüğü projeler, bazı kullanıcıların platformdan uzaklaşmasına neden oldu. Birçok yorumcuya göre tartışma yalnızca veri güvenliğiyle sınırlı değil; genç kullanıcıların yoğun olduğu platformlarda siyasi anlatıların kim tarafından şekillendirileceği sorusu da bu sürecin merkezinde yer alıyor.

YÜKSEK TALEP SERVERLARI ZORLUYOR

Küçük bir ekip tarafından geliştirilen UpScrolled ise son günlerde gerçekleşen yoğun ilgi nedeniyle hem şaşkınlığa uğramış durumda hem de sevinçli. Sosyal medya şirketinin Instagram hesabından dün yapılan açıklamada, yoğun ilgiden dolayı serverların çöktüğü ve en kısa zamanda daha iyi hizmet verebilmek amacıyla geliştirmelerin yapılacağı vurgulandı.











