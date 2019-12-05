Dünya Fransada grevler hayatı durma noktasına getirdi Puan temelli emeklilik sistemine hayır, emekli maaşı istiyoruz
AVRUPA

Fransa'da grevler hayatı durma noktasına getirdi: Puan temelli emeklilik sistemine hayır, emekli maaşı istiyoruz

Lyon kentinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Sarı yeleklilerin de katıldığı gösterilerde şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Toplu taşıma, uçak ve tren seferleri durma noktasına geldi. 6 bin polisin görevlendirildiği Paris'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Haber Merkezi AA
Fransa'da hızlı tren seferlerinin büyük bölümü durduruldu.
Fransa'da hızlı tren seferlerinin büyük bölümü durduruldu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fransa'da ulusal çapta emekli aylığı reform planlarına karşı grev başlatıldı.nn
  • Başta Paris olmak üzere ülkedeki birçok kentte toplanan göstericilerle polis arasında ilk arbede haberi Lyon'dan geldi. Kentte toplanan göstericilere polis sis bombası ile müdahalede bulundu.

Grev yapanlar meşaleler yaktılar.

Nantes'ta 20 bin kişinin katıldığı gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Rennes kentinde de polis ile göstericilerin arasında gerginlik yaşandı.

Grev sırasında Place Massena'daki kaldırımda sloganlar görülüyor.

Fransa tarihinin en büyük grevine hazırlanıyor: Macron ziyaretlerini iptal etti
FOTOĞRAF 18
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Akaryakıt zamlarını ve kötü ekonomik koşulları protesto eden sarı yeleklilerin gösterileriyle başlayan süreçte alt ve orta gelirliler de yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirerek tepki göstermeye başlamıştı.
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Macron ve hükümetin, tepkilere rağmen emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını açıklamasıyla grevler kaçınılmaz hale geldi.
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Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün yayımladığı raporda, Macron'un 17 Mayıs 2017'de göreve geldiğinden bu yana uyguladığı ekonomik politikaların zenginlere daha fazla gelir sağladığını göstermesi de Fransızların cumhurbaşkanlarına olan öfke ve isyan duygusunun daha da büyümesine neden oldu.
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Dolayısıyla Macron, 2 yıldır sarı yeleklilerin gösterilerinden sonra en büyük krizle karşı karşıya kalıyor.
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Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.
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Greve gideceklerin listesi ise epey uzun. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France'ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları yarından itibaren süresiz greve gidecek.
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Grevler kapsamında yarın ülke genelindeki okulların yüzde 65'i kapalı olacak, Paris'te 16 metro hattının 11'i sefer yapmayacak, 5'inde ciddi aksamalar yaşanacak. Banliyö trenlerinde ve otobüslerde de sorunlar meydana gelecek.
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Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı iptal edilirken, diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmayacak. Ayrıca Air France'ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.
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Sadece Paris'te değil diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanacak.
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Yarından sonra da toplu taşıma araçlarındaki grevler etkisini göstermeye devam edecek.
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SNCF'den yapılan açıklamada, 5-8 Aralık'ta tren bileti satılmayacağı belirtilerek daha sonra yapılacak tren seyahatlerinin mümkün olan en ileri tarihe ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu.
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Toplu taşıma araçlarında yaşanacak aksamalar, yollarda da yoğun trafiğin oluşmasına neden olacak.
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Metro veya otobüsleri kullanamayacaklar, telefon yazılımı üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber gibi şirketlere yönelecek ancak bu şirketlerin de oluşacak yoğun talep nedeniyle ücretlerini yükseltmesi bekleniyor.
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Grevlerden esnafın da olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Emeklilik reformunu protesto eden yüz binlerce kişi ülke genelinde gösteriler düzenleyecek. Paris'te yarın Gare de l'Est tren garında toplanacak eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüyecek.
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Ülkenin diğer şehirlerinde de sokağa çıkacak protestocular, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini bekliyor.
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Gösterileri ve grevleri, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi sendikası, polis sendikasının yanı sıra sarı yelekliler de destekliyor.
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Başkentte eylemin yapılacağı güzergahtaki esnaf kepenklerini indirecek. Öte yandan Macron'un grev ve gösterilerin yol açacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerini bir süreliğine iptal ettiği belirtildi.
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Geleneksel olarak tepkilerini grev ve eylem yoluyla dile getiren Fransızlar, daha önce de birçok grev yaptı. 1995'te yapılan grev 3 hafta sürmüştü ve hayat felç olmuştu. Yarın başlayacak grevin 1995'tekinden daha büyük olacağı kaydediliyor.
Fransa tarihinin en büyük grevine hazırlanıyor: Macron ziyaretlerini iptal etti
Fransa, halkın ve özellikle Parislilerin günlük hayatını ciddi manada zorlaştıracak tarihin en büyük grevine hazırlanıyor.

Paris'te olağanüstü güvenlik önlemleri

Başkent Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Grev için toplananlar polisleri kontrol ediyor.
Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda toplanan eylemciler Nation Meydanı'na yürüyecek.

Göstericiler bayraklarla greve başladı.

Emniyet kaynakları şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Marsilya'daki reform planlarına karşı gösterdikleri için maskeli bir protestocu duman arasında görülüyor.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler dolayısıyla, ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Bir protestocu, Fransa hükümeti emekli aylığı reformu planlarına karşı gösterdiği iddiayı sürdürüyor.

Yerel medyaya göre, Paris'teki ilk ve orta öğrenimde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

Grevdeki bir Fransız SNCF demiryolu işçisi, Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda, ulusal grev gününün bir parçası olarak ceketinde bir etiket yapıştırdı.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Hızlı tren seferlerinin büyük kısmı durduruldu.
  • Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Göstericiler, “Puan temelli emeklilik sistemine hayır, emekli maaşı istiyoruz” yazan bir pankart düzenlediler.

Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

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