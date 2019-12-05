Fransa'da grevler hayatı durma noktasına getirdi: Puan temelli emeklilik sistemine hayır, emekli maaşı istiyoruz
Lyon kentinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Sarı yeleklilerin de katıldığı gösterilerde şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Toplu taşıma, uçak ve tren seferleri durma noktasına geldi. 6 bin polisin görevlendirildiği Paris'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Başkent Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.
Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda toplanan eylemciler Nation Meydanı'na yürüyecek.
Emniyet kaynakları şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler dolayısıyla, ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.
Yerel medyaya göre, Paris'teki ilk ve orta öğrenimde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.
Emeklilik reformu tepkisi
Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.
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Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.